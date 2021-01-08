Цены на нефть растут четвертый день подряд













Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:42 составила 54,47 доллара за баррель, что на 0,09 доллара (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.





Цена февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла 50,93 доллара за баррель, что на 0,1 доллара (0,2%) выше уровня предыдущих торгов.