ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цены на нефть растут четвертый день подряд

08.01.2021 10:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов 8 января после того, как продемонстрировали рост по итогам трех предыдущих дней торгов, пишет "Интерфакс".




Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:42 составила 54,47 доллара за баррель, что на 0,09 доллара (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. 

Цена февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла 50,93 доллара за баррель, что на 0,1 доллара (0,2%) выше уровня предыдущих торгов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов 8 января после того, как продемонстрировали рост по итогам трех предыдущих дней торгов, пишет "Интерфакс".
 
Новости дня
Новости разные
 
Илона Маска назвали самым богатым в мире. Почему это не так
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by