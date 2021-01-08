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Илона Маска назвали самым богатым в мире. Почему это не так

08.01.2021 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возможно, вы видели новости о том, что Илон Маск занял первое место в списке богатейших миллиардеров мира.

Forbes объясняет, почему это пока не так.

Несмотря на то, что в последние месяцы стоимость активов Илона Маска F  взлетела до небес, и сообщение Bloomberg о том, что он теперь самый богатый человек в мире, по оценкам Forbes создатель Tesla остается вторым самым богатым человеком на планете.

Акции производителя электромобилей Tesla выросли на 7% по состоянию на 2:30 7 января (23:30 мск), увеличив капитал Маска на $9,8 млрд, до $175,2 млрд. Это делает его на $22 млрд богаче третьего по богатству человека планеты, французского магната Бернара Арно, но все еще на $11 млрд беднее первого — генерального директора Amazon Джеффа Безоса. По оценкам Forbes, состояние Безоса составляет $186,8 млрд.

За последний год состояние Маска выросло астрономически, почти на $150 млрд с марта 2020 года. Тогда оно составляло $24,6 млрд. В основном рост обеспечивают акции Tesla, прибавившие к своей стоимости 720% в 2020 году. За первую неделю 2021 года они выросли еще на 10%.

Когда акции Tesla взлетели в преддверии своего включения в индекс S&P 500 21 декабря, Маск обогнал генерального директора Facebook Марка Цукерберга (состояние $98,2 млрд) и стал четвертым самым богатым человеком в мире, а затем обогнал соучредителя Microsoft Билла Гейтса (состояние $121,9 млрд), заняв третье место.

Маск владеет около 21% акций Tesla, а также долей в частной ракетной компании SpaceX. Акции Tesla как и прежде находятся на рекордных максимумах и сейчас торгуются по цене более $800 за акцию. Рыночная капитализация компании в $765 млрд делает ее самой ценной автомобильной компанией в мире.
 
 
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Возможно, вы видели новости о том, что Илон Маск занял первое место в списке богатейших миллиардеров мира.
 
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