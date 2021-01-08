Тема слитого разговора якобы главы КГБ (в 2012 году) Вадима Зайцева с подчиненными о политических убийствах продолжает оставаться в информационной повестке дня не только Беларуси.





Так, украинский политический консультант Тарас Березовец в разговоре с «Телеграфом» попытался ответить на некоторые вопросы.

«Как и в случае с прошлой информацией, когда сбежал другой сотрудник белорусского спецназа, обвинивший свое руководство в убийствах по указанию Лукашенко, я считаю, что это можно рассматривать процентов на 95% как российский след», — заявил он.

Свою точку зрения эксперт объясняет тем, что силовые структуры Беларуси — это «плоть от плоти российских коллег»: «Несмотря на то, что информация подтвердится в том или ином плане — она разработана именно российскими спецслужбами».

Березовец уверен, что данный слив произошел сейчас, потому что Кремлю нужно сбивать волну, связанную с отравлением Навального .

«Россияне пытаются «перевести стрелки», сделать из Лукашенко еще большего негодяя и монстра, чем Путин, — считает он. — Переключить внимание. Если бы информация не исходила от русских, она могла бы появиться в любой другой момент. Но в свете ситуации с Навальным, она «удобна» Кремлю именно сейчас. А потому — явно русский след», — уверен политконсультант.

Еще одной причиной вброса в информпространство старой информации является желание Кремля привязать к себе Беларусь: «После такого рода откровений, которые есть на пленках, Запад, даже если бы хотел, не сможет посадить Лукашенко и оппозицию за круглый стол».

«Понятно, что Лукашенко никуда дергаться не будет. В отличие от Кучмы, у него нет возможности вести переговоры о спокойной передачи власти. Фактически Путин забил гвоздь в гроб правления Лукашенко. Понятно, что он приговорен. Вопрос лишь в том: уйдет добровольно, передав власть кому-то из своих, или его уберут (умрет, к примеру, во сне от инсульта). Он — смертник, в любом случае. Путин пытается его максимально очернить, отрезав пути переговоров и с Западом, и внутри Беларуси», — резюмировал Березовец.

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