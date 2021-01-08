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Трамп заявил, что передаст власть, а участники беспорядков в Вашингтоне «заплатят»
08.01.2021 10:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: wktv.com
В своем первом посте в Twitter после многочасовой блокировки Дональд Трамп заявил, что собирается сосредоточиться на передаче власти Джо Байдену.
В видеообращении Трамп заявил о своем возмущении «беззаконием, насилием и хаосом». Напомним. Что 6 января не согласные с объявленными результатами президентских выборов в США предприняли попытку штурма Капитолия, в результате чего погибли четыре человека.
Дональд Трамп заявил, что они «заплатят» за это. «Как и все американцы, я возмущен беззаконием, насилием и хаосом. Я незамедлительно распорядился привлечь Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для защиты здания и изгнания ворвавшихся. Америка является и всегда должна быть страной закона и порядка. <…> Те, кто нарушил закон — вы заплатите»,— сказал американский президент, отметив, что нарушители не представляют США.
Трамп напомнил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов выборов. «Теперь Конгресс сертифицировал результаты. И новая администрация придет к власти 20 января. Теперь мой фокус внимания будет направлен на гладкую безупречную передачу власти»,— цитирует действующего президента
При этом Трамп по-прежнему уверен, что законодательство о выборах в стране должно быть реформировано.
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В своем первом посте в Twitter после многочасовой блокировки Дональд Трамп заявил, что собирается сосредоточиться на передаче власти Джо Байдену.
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