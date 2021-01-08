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Снег в Беларуси: электричество пропадало в 135 населенных пунктах
Источник материала: Onliner
За прошедшие сутки в Беларуси нарушалось электроснабжение в 135 населенных пунктах. Об этом
К шести утра 8 января без света оставались 77 населенных пунктов.
Всего выпало 13 миллиметров снега, наибольшая высота покрова зафиксирована в Слуцком районе Минской области — 25 сантиметров. Заторов на дорогах нет. В Гродненской и Могилевской областях из снежных заносов сотрудники МЧС достали три транспортных средства. Кроме того, три дерева упали на дороги в Брестской и Минской областях. Обошлось без пострадавших.
Сегодня, по предварительной информации, снегопад продолжится.
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За прошедшие сутки в Беларуси нарушалось электроснабжение в 135 населенных пунктах. Об этом сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на ГПО...
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