Снег в Беларуси: электричество пропадало в 135 населенных пунктах

Источник материала: Onliner

За прошедшие сутки в Беларуси нарушалось электроснабжение в 135 населенных пунктах. Об этом сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на ГПО «Белэнерго».

К шести утра 8 января без света оставались 77 населенных пунктов.

Всего выпало 13 миллиметров снега, наибольшая высота покрова зафиксирована в Слуцком районе Минской области — 25 сантиметров. Заторов на дорогах нет. В Гродненской и Могилевской областях из снежных заносов сотрудники МЧС достали три транспортных средства. Кроме того, три дерева упали на дороги в Брестской и Минской областях. Обошлось без пострадавших.

Сегодня, по предварительной информации, снегопад продолжится.