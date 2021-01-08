Источник материала: Хартия'97

Макс Корж: Желаю белорусам достичь своей общей мечты 8.01.2021, 11:03

Макс Корж

Нам надо так же держаться вместе.

Белорусский певец Макс Корж записал ролик, в котором пожелал белорусам достичь своей общей мечты, передает «Белсат» .

«Что касается моей Родины и всего, что произошло за этот год, у людей появилась общая мечта – сделать свою страну лучше, чем она есть.

Поэтому желаю белорусам так же держаться вместе, найти наиболее осторожные, но эффективные пути к достижению этой великой мечты, продолжать держать свой неповторимый стиль, требовать уважения к себе».

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