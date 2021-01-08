Источник материала: Хартия'97

Азербайджан обвинил Россию в провокациях в Карабахе 8.01.2021, 10:59

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Баку указал Москве, что россияне находятся на азербайджанской земле.

Азербайджан обвинил российских военных, которые сейчас находятся в Нагорном Карабахе, в том, что контингент своими действиями выходит за рамки миссии, действуя в интересах армян, что является провокацией, передает Anadolu .

Баку указал Москве, что россияне находятся на азербайджанской земле.

В частности, азербайджанская общественность недовольна действиями командующего российским контингентом Рустама Мурадова, который активно фотографируется на мероприятиях и встречах на фоне флага непризнанной НКР. В Азербайджане подобные действия расценивают как провокацию.

Также в Баку обратили внимание на визит в Нагорный Карабах с ведома российской стороны главы МИД Армении Ары Айвазяна. МИД Азербайджана назвал этот визит противоречащим трехстороннему соглашению от 10 ноября и не соответствующим мерам по установлению мира.

В Баку считают, что деятельность российских военных не внесет позитивного вклада в стабильность в регионе и в целом заставляет усомниться в благих намерениях России. Российские военные должны действовать с сознанием того, что несут службу на азербайджанской земле, напоминают в Баку.

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