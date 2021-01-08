ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Азербайджан обвинил Россию в провокациях в Карабахе

08.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Азербайджан обвинил Россию в провокациях в Карабахе

  • 8.01.2021, 10:59
  • 3,086
Азербайджан обвинил Россию в провокациях в Карабахе

Баку указал Москве, что россияне находятся на азербайджанской земле.

Азербайджан обвинил российских военных, которые сейчас находятся в Нагорном Карабахе, в том, что контингент своими действиями выходит за рамки миссии, действуя в интересах армян, что является провокацией, передает Anadolu.

Баку указал Москве, что россияне находятся на азербайджанской земле.

В частности, азербайджанская общественность недовольна действиями командующего российским контингентом Рустама Мурадова, который активно фотографируется на мероприятиях и встречах на фоне флага непризнанной НКР. В Азербайджане подобные действия расценивают как провокацию.

Также в Баку обратили внимание на визит в Нагорный Карабах с ведома российской стороны главы МИД Армении Ары Айвазяна. МИД Азербайджана назвал этот визит противоречащим трехстороннему соглашению от 10 ноября и не соответствующим мерам по установлению мира.

В Баку считают, что деятельность российских военных не внесет позитивного вклада в стабильность в регионе и в целом заставляет усомниться в благих намерениях России. Российские военные должны действовать с сознанием того, что несут службу на азербайджанской земле, напоминают в Баку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баку указал Москве, что россияне находятся на азербайджанской земле.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Брилевичей оригинально поздравили белорусов с праздниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by