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Полиция Капитолия подтвердила гибель своего офицера во время беспорядков

08.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Полиция Капитолия подтвердила гибель своего офицера во время беспорядков

  • 8.01.2021, 10:48
  • 1,353
Полиция Капитолия подтвердила гибель своего офицера во время беспорядков

Это пятый человек, умерший в результате штурма здания Конгресса.

Офицер полиции Капитолия скончался от ран, полученных во время беспорядков в Вашингтоне, говорится в сообщении ведомства. Это пятый человек, умерший в результате штурма здания Конгресса 6 января, сообщает РБК.

Брайан Сикник получил травмы во время столкновений с протестующими. Он вернулся в офис и потерял сознание, пояснили в полиции. Сикника доставили в местную больницу, но он скончался от полученных травм.

Смерть офицера будет расследовать соответствующий отдел столичного департамента полиции, полиция Капитолия и федеральные ведомства.

О смерти офицера ранее в пятницу сообщал конгрессмен Дин Филлипс, однако тогда полиция Капитолия опровергла эту информацию. Новое сообщение департамента появилось спустя несколько часов.

За день до этого полиция сообщала о смерти четырех человек во время протестов, в том числе одной женщины.

Как писал Bloomberg, после беспорядков власти предъявили обвинения более чем 50 людям. В основном их обвиняли в незаконном проникновении и нападении.

Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия сообщал, что при расследовании будут рассматриваться все обвинения, в том числе в сговоре и мятеже.

После штурма здания конгресса глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку. Незадолго до этого покинуть пост его призвала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она заявила, что Сунд «даже не позвонил» конгрессменам, когда начались протесты.

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Это пятый человек, умерший в результате штурма здания Конгресса.
 
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