Источник материала: Хартия'97

Америка получила прививку от популизма Александр Кушнарь

8.01.2021, 10:18

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фото: epa/upg

Бунтовщики лишь ускорили процесс низвержения Трампа.

Трамп — политический труп. Погромщики за несколько часов помогли донести до сомневающихся то, что не могли донести ведущие СМИ мира на протяжении четырех лет, — показали истинное лицо трампизма. С этого часа в отношении уходящего главы Белого дома перестает действовать политический иммунитет, позволявший ему избегать наиболее жестких решений со стороны политического истеблишмента, социальных сетей и даже недавних союзников. Twitter, Facebook и Instagram уже заблокировали — пока временно — его аккаунты, лишив специальных привилегий, которыми он пользовался как должностное лицо. Раздались призывы к повторному импичменту, и на этот раз он имеет реальные шансы состояться.

Республиканцы, которые еще вчера отказывались выступать против Трампа из страха утратить поддержку его «ядерного электората», накануне встретились с этим «электоратом» непосредственно в здании парламента. Встреча прошла не слишком гладко: пришлось эвакуироваться, спасая бюллетени и свои жизни, а когда речь заходит о вашей жизни, вы, как известно, резко меняетесь в лице и неожиданно пересматриваете жизненные установки.

В результате требования протрамповского корпуса об «украденных выборах» тотально делегитимированы и обращены против него же: отныне каждый, кто продолжает заявлять о необходимости «перевернуть голоса», ассоциируется с агрессорами, ворвавшимися в американский парламент. Как следствие, сторонники Трампа в Конгрессе утратили моральную почву для дальнейшего наступления на итоги выборов, поэтому многие сенаторы, которые прежде собирались подавать возражения, отказываются теперь это делать, и утверждение электоральных результатов идет быстрее запланированного.

Что еще более важно: нынешние события дают толчок к примирению между политическими оппонентами в США. Они, наконец, обнаружили ту черту, за которой готовы идти вместе, и эта черта — банальный инстинкт коллективного самосохранения, юридический вариант которого звучит как «основы государственности США», о которых демократы долгое время тщетно призывали вспомнить своих коллег-республиканцев. Объединяющая ценностная основа, об утрате которой печалились академические круги, наконец найдена: она заключается в ненасилии. Опрокидывание этого флажка оказалось критическим для республиканского политического фланга. Смердящее дыхание «ржавой Америки», пронесшееся по просторным помещениям на Капитолийском холме, оказалось для республиканских депутатов более убедительным аргументом, нежели красноречивые монологи Чака Шумера.

Доверие к политическим институтам — иными словами, общим правилам государственной игры — снова в цене у обеих сторон, ибо они узрели, что после опрокидывания шахматной доски эта самая доска имеет высокие шансы быть обрушенной на голову противника. Республиканцы осознали, пусть и с некоторым опозданием, что играть в шахматы выгоднее для здоровья и сохранения капитала — политического и финансового.

Бунтовщики парадоксальным образом не затормозили — вопреки их собственным надеждам, — а ускорили и без того неизбежный процесс низвержения Трампа. Некоторые из них даже пожертвовали своими жизнями… Ответственность за их гибель — как и за нападение на Капитолий в целом — лежит на тех, кто вознамерился эксплуатировать миллионы наивный душ в своих корыстных политических и, в конечном итоге, экономических интересах.

Трамп, решивший ворваться в историю как «самый лучший президент в истории», был с позором из этой истории изгнан. Его имя и имена действовавших вместе с ним медиа-персон, распространявших опасную ложь, будут преданы анафеме и рассмотрены как клинический случай, который послужит предупреждением против повторения завершающегося четырехлетнего шторма.

Таков главный итог: США получили прививку от популизма. Сильный организм выживает и укрепляется, тогда как слабый — погибает. Америка выстояла, как выстояли и все мы, противники авторитаризма с его многоликими образами, от путинской России до Ирана аятолл, от MAGA до AfD, от Ле Пен до Путина. Развитие — это движение от одного кризиса к другому. Сегодняшний день — новая страница, которая откроет нам, либеральным демократам, наше величие и покажет ничтожность и суетливость наших противников. Наша победа доказана кровью, пролитой нашими оппонентами, которые вторжением в Капитолий лишь приблизили свой конец. Мы должны поблагодарить их за это. Если бы этого не случилось 6 января, это случилось бы в другой день, когда мы были бы менее готовы к этому.

Более того, лично я — теперь уже могу говорить открыто — ожидал, что участники митинга Трампа, который созвал их возгласами «Будьте неистовыми!» (Will be wild), плавно перетекут с площади перед Капитолием в само это здание. Почему этого не ожидала полиция — отдельный вопрос. Задачи американских шариковых были на самом деле просты и конкретны: вторгнуться в двухсотлетнюю обитель закона и уничтожить бюллетени (к счастью, спасенные), которые были присланы штатами для утверждения итогов выборов. В этой простоте — вся их суть. Там нет глубокомысленности, нет образования, нет представления о принципах, нет аргументации своих доводов и способности к аргументированной дискуссии. Более того, они оказались неспособны к планированию хотя бы на два шага вперед: чего они надеялись добиться, ворвавшись тысячей человек в государственное учреждение, кроме изгнания с последующими уголовными делами и форсированного поражения их кумира?

Сущность этих людей, как, собственно, и предводителей трамповского культа — это нечленораздельные выкрики банальной неправды, которая укладывается даже не в 280 символов твиттер-сообщения, а в два слова вроде Rigged Election. Перед нами — американские «эллочки-людоедки», нашпигованные энергетиками, только и всего. Борьба с ними — это техника айкидо, оборачивающая энергию оппонента против него самого. Все, что потребовалось сделать — это понаблюдать, как они сами вырыли себе могилу, выпуская пар в свисток. В паровозе трамповского безумия заканчивается уголь. Этот поезд мчится к бетонной стене. Зрелищный финал, который мы все сможем созерцать — это наша награда за четыре года бесстрашной и упорной битвы.

Следующий шаг — это возвращение к нормальности на новом диалектическом витке. Команда Джо Байдена выполнит обещание и проявит снисходительность к оппонентам ради общего блага, но не нужно заблуждаться: ключевые фигуры, ответственные за попытку насильственного демонтажа конституционализма, будут так или иначе привлечены к ответственности, а те, кто им потворствовал особенно активно, будут подвергнуты общественному остракизму со всеми вытекающими последствиями.

К счастью, ресурсов у новой американской администрации теперь более чем достаточно: 6 января, как в раз в тот момент, когда обезумевшие толпы сметали ограждения в центре Вашингтона, на табло высветились цифры, которые даже у самых осторожных аналитиков перестали вызывать сомнения в том, кому достанутся две последние вакансии в Сенате. Контроль над обеими палатами Конгресса и Белым домом позволит демократам провести хирургические операции по удалению политических опухолей и зашиванию законодательных пробелов, сделавших возможным приход Трампа и попытки госпереворота, учиненные им.

Новая вражда «Севера» и «Юга» снова оканчивается победой первого. И снова, как и ранее, помнить будут о пострадавших и погибших с обеих сторон, потому что все они — часть исторического прогресса. Вот только памятников новым «конфедератам» ставить не будут — слишком много чести.

Александр Кушнарь, «Фейсбук»

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