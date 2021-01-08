А почему не в 80? Что думают белорусы о повышении пенсионного возраста

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кто-то считает, что Беларусь не должна отставать от Европы – в том числе и в цифрах пенсионного возраста. А кто-то рассуждает иначе – не все к моменту достижения пенсионного возраста могут похвастать крепким здоровьем, многие предпочли бы отдохнуть, а не продолжать работать.

Очередной этап повышения пенсионного возраста начался 1 января. Всего запланировано шесть этапов, и в результате женщины смогут уйти на пенсию в 58 лет, а мужчины – в 63.

Среди собеседников Sputnik оказались и те, кто вынужден "догонять" пенсионный возраст. Они хоть и смеются и уверяют, что могли бы и до восьмидесяти поработать, но все же объясняют и менее очевидные трудности, которые может принести такое постоянное повышение. Сейчас и без того не все могут найти работу, а человеку в возрасте это сделать еще сложнее – в итоге несколько лет до пенсии можно просидеть дома, оставаясь безработным.

А вот молодое поколение настроено оптимистично – на пенсию не рассчитывают и с философским смирением заявляют, готовятся к тому, что работать придется до конца. Смотрите на видео, что думают жители Минска об очередном повышении пенсионного возраста.