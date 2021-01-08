|
А почему не в 80? Что думают белорусы о повышении пенсионного возраста
08.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Кто-то считает, что Беларусь не должна отставать от Европы – в том числе и в цифрах пенсионного возраста. А кто-то рассуждает иначе – не все к моменту достижения пенсионного возраста могут похвастать крепким здоровьем, многие предпочли бы отдохнуть, а не продолжать работать.
© Sputnik / Виктор Толочко
Очередной этап повышения пенсионного возраста начался 1 января. Всего запланировано шесть этапов, и в результате женщины смогут уйти на пенсию в 58 лет, а мужчины – в 63.
Среди собеседников Sputnik оказались и те, кто вынужден "догонять" пенсионный возраст. Они хоть и смеются и уверяют, что могли бы и до восьмидесяти поработать, но все же объясняют и менее очевидные трудности, которые может принести такое постоянное повышение. Сейчас и без того не все могут найти работу, а человеку в возрасте это сделать еще сложнее – в итоге несколько лет до пенсии можно просидеть дома, оставаясь безработным.
А вот молодое поколение настроено оптимистично – на пенсию не рассчитывают и с философским смирением заявляют, готовятся к тому, что работать придется до конца. Смотрите на видео, что думают жители Минска об очередном повышении пенсионного возраста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь для белорусских мужчин пенсионный возраст составляет 62,5 года, для женщин – 57,5. Что вы об этом думаете?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)