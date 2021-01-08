Фейерверки с крыш и балконов запретили запускать в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Пиротехнические изделия с балконов и лоджий жилых домов, а также крыш запретили запускать в России

Запрет начал действовать с 1 января 2021 года.

"Правилами противопожарного режима предусматривается установление запрета на применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий": на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений)", - сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Пиротехнические изделия по степени опасности делятся на пять классов. К первому, второму и третьему относятся фейерверки бытового назначения. Четвертый и пятый – это изделия, предназначенные для зрелищных мероприятий. К запуском изделий двух последних классов допускаются юрлица, имеющие разрешения на данный вид деятельности.

С 1 января в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения ряда положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

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