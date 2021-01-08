ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фейерверки с крыш и балконов запретили запускать в России

08.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Пиротехнические изделия с балконов и лоджий жилых домов, а также крыш запретили запускать в России

Запрет начал действовать с 1 января 2021 года.

© RUPTLY
Не повторяйте – это опасно! Дуэль на салютах – видео

"Правилами противопожарного режима предусматривается установление запрета на применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий": на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений)", - сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Пиротехнические изделия по степени опасности делятся на пять классов. К первому, второму и третьему относятся фейерверки бытового назначения. Четвертый и пятый – это изделия, предназначенные для зрелищных мероприятий. К запуском изделий двух последних классов допускаются юрлица, имеющие разрешения на данный вид деятельности.

С 1 января в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения ряда положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С первого дня 2021 года в стране вступили в силу новые правила противопожарного режима, в них – 428 обязательных требований безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Снег в Беларуси: электричество пропадало в 135 населенных пунктах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by