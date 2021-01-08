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Демонстранты в Нью-Йорке потребовали немедленной отставки Трампа
Источник материала: Партизан
Несмотря на то, что до окончания полномочий Трампа осталось менее 2 недель, граждане требуют его немедленной отставки.
Участники акции возложили ответственность за насилие на Капитолийском холме на действующего президента США
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Несмотря на то, что до окончания полномочий Трампа осталось менее 2 недель, граждане требуют его немедленной отставки.
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