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Мнение: Пленки КГБ по делу Шеремета имеют российский след

08.01.2021 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинским правоохранителям аудиозаписи, где якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают в 2012 году устранения политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета, готов дать показания в Офисе Генпрокурора Украины.





Почему эта информация появилась именно сейчас? Кто, против кого и с каким эффектом может ее использовать? Об этом «Телеграфу» рассказал политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King’s College London 2004) Тарас Березовец.

«Как и в случае с прошлой информацией, когда сбежал другой сотрудник белорусского спецназа, обвинивший свое руководство в убийствах по указанию Лукашенко, я считаю, что это можно рассматривать процентов на 95% как российский след. Силовые структуры Беларуси – это плоть от плоти российских коллег. Как в свое время в Украине с пленками Мельниченко, так и с этой историей – несмотря на то, что информация подтвердится в том или ином плане – она разработана именно российскими спецслужбами», — считает Тарас Березовец.

По его мнению, соответствующая информация появилась именно сейчас, Потому что Кремлю нужно сбивать волну, связанную с отравлением Навального.

«Россияне пытаются «перевести стрелки», сделать из Лукашенко еще большего негодяя и монстра, чем Путин. Переключить внимание. Если бы информация не исходила от русских, она могла бы появиться в любой другой момент. Но в свете ситуации с Навальным, она «удобна» Кремлю именно сейчас. А потому – явно русский след», — отмечает политический консультант.
 
 
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Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинским правоохранителям аудиозаписи, где якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают в...
 
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