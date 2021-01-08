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Жена Игоря Лосика просит неравнодушных беларусов помочь убедить мужа прекратить голодовку
Источник материала: Партизан
Жена политзаключенного Игоря Лосика Дарья просит помочь убедить мужа прекратить голодовку.
В эфире радио «
«Единственное, о чем я хочу попросить – чтобы как можно больше людей писали Игорю с просьбой прекратить голодовку, потому что моей дочке нужен отец, а мне – муж. (…)
Я пытаюсь его переубеждать и каждый раз ему это передаю, свои слова, слова его родителей, но, к сожалению, у него такой характер – пока сам не поймет, что это не нужно и это не работает, он не остановится. А сколько он готов пройти, я не знаю.
И мне страшно. Поэтому я прошу как можно больше ему писать и просить его остановиться», — говорит она.
Дарья посещала Игоря 6 января. По ее словам, он не жалуется на здоровье, но адвокат говорит, что подзащитный очень бледный.
В тюрьме его регулярно посещает врач, однажды брали кровь на анализ, но результатов не сообщили.
Игорь пьет препарат нормогидрон и иногда – растворимую аскорбиновую кислоту.
У него гастрит, но сейчас он на него не жалуется.
На прошлой неделе тюремный врач сказал Лосику, что голодать полезно. Но Дарья полагает, что это оттого, что в тюрьме нервничают из-за голодовки ее мужа.
11 января адвокат Лосика будет обжаловать его нахождение под стражей.
Писать Игорю Лосику можно по адресу:
Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.
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Жена политзаключенного Игоря Лосика Дарья просит помочь убедить мужа прекратить голодовку.
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