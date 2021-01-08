ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жена Игоря Лосика просит неравнодушных беларусов помочь убедить мужа прекратить голодовку

08.01.2021 11:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жена политзаключенного Игоря Лосика Дарья просит помочь убедить мужа прекратить голодовку.

Жена Игоря Лосика просит неравнодушных беларусов помочь убедить мужа прекратить голодовку
В эфире радио «Свабода», она говорит о том, что многие пишут ей слова поддержки и присылают дочке подарки, однако самое важное для нее - сохранить отца и мужа, а потому просить его прекратить голодовку (которую он держит уже 24 дня - по состоянию на 8 января - прим. БП).

«Единственное, о чем я хочу попросить – чтобы как можно больше людей писали Игорю с просьбой прекратить голодовку, потому что моей дочке нужен отец, а мне – муж. (…) 

Я пытаюсь его переубеждать и каждый раз ему это передаю, свои слова, слова его родителей, но, к сожалению,  у него такой характер – пока сам не поймет, что это не нужно и это не работает, он не остановится. А сколько он готов пройти, я не знаю. 

И мне страшно. Поэтому я прошу как можно больше ему писать и просить его остановиться», — говорит она.

Дарья посещала Игоря 6 января. По ее словам, он не жалуется на здоровье, но адвокат говорит, что подзащитный очень бледный. 

В тюрьме его регулярно посещает врач, однажды брали кровь на анализ, но результатов не сообщили. 

Игорь пьет препарат нормогидрон и иногда – растворимую аскорбиновую кислоту. 

У него гастрит, но сейчас он на него не жалуется. 

На прошлой неделе тюремный врач сказал Лосику, что голодать полезно. Но Дарья полагает, что это оттого, что в тюрьме нервничают из-за голодовки ее мужа. 

11 января адвокат Лосика будет обжаловать его нахождение под стражей.

Писать Игорю Лосику можно по адресу: 

Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена политзаключенного Игоря Лосика Дарья просит помочь убедить мужа прекратить голодовку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шендерович сравнил Лукашенко и Трампа: «Узурпировать власть не дала система»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by