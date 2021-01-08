Фотофакт. BMW врезался в фонарный столб возле Ботанического сада

На пер. Козлова напротив дома №51а BMW Х6 врезался в фонарный столб. Понадобилась помощь спасателей для разблокировки водителя и пассажира, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Сообщение о ДТП поступило 7 января в 21:58. К 22:13 спасатели деблокировали водителя автомобиля и пассажира. Первый не пострадал, второго госпитализировали с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой лодыжки».