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Фотофакт. BMW врезался в фонарный столб возле Ботанического сада

08.01.2021 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На пер. Козлова напротив дома №51а BMW Х6 врезался в фонарный столб. Понадобилась помощь спасателей для разблокировки водителя и пассажира, сообщили в МЧС.

Фотофакт. BMW врезался в фонарный столб возле Ботанического сада
Фото: МЧС

Сообщение о ДТП поступило 7 января в 21:58. К 22:13 спасатели деблокировали водителя автомобиля и пассажира. Первый не пострадал, второго госпитализировали с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой лодыжки».

 
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На пер. Козлова напротив дома №51а BMW Х6 врезался в фонарный столб. Понадобилась помощь спасателей для разблокировки водителя и пассажира, сообщили в МЧС.
 
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