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Фотофакт. BMW врезался в фонарный столб возле Ботанического сада
Источник материала: Навiны
На пер. Козлова напротив дома №51а BMW Х6 врезался в фонарный столб. Понадобилась помощь спасателей для разблокировки водителя и пассажира, сообщили в МЧС.
Сообщение о ДТП поступило 7 января в 21:58. К 22:13 спасатели деблокировали водителя автомобиля и пассажира. Первый не пострадал, второго госпитализировали с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой лодыжки».
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На пер. Козлова напротив дома №51а BMW Х6 врезался в фонарный столб. Понадобилась помощь спасателей для разблокировки водителя и пассажира, сообщили в МЧС.
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