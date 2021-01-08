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Минфин в 2020 году занял на внутреннем рынке 300 млн рублей и 463 млн долларов путем размещения облигаций

08.01.2021 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 1 января по 31 декабря 2020 года на внутреннем финансовом рынке Беларуси реализовано государственных долгосрочных облигаций на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов, сообщает Министерство финансов.

Минфин в 2020 году занял на внутреннем рынке 300 млн рублей и 463 млн долларов путем размещения облигаций

В том числе именных облигаций — 300 млн рублей и 450,56 млн долларов; облигаций на предъявителя — 12,88 млн долларов.

При этом в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи размещено государственных именных облигаций на сумму 225,56 млн долларов.

Заимствования на внутреннем рынке Минфин привлекает для рефинансирования платежей по госдолгу. В 2020 году Беларусь должна была направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. Госдолг и все выплаты по нему номинированы преимущественно в иностранной валюте.

По состоянию на 1 декабря госдолг Беларуси составил 56,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом 2020 года на 11,5 млрд рублей, или на 25,6%.

Платежи по госдолгу Беларуси в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение — 4,9 млрд рублей, обслуживание — 3,1 млрд рублей.

Из общего объема платежи в иностранной валюте составят 3 млрд долларов, в том числе погашение госдолга — 1,9 млрд долларов, обслуживание — более 1,1 млрд долларов.

В целях рефинансирования части долга в 2021 году планируется осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 2,5 млрд рублей (около 1 млрд долларов), в том числе: на внешних финансовых рынках — 2 млрд рублей (775 млн долларов); на внутреннем финансовом рынке — 0,5 млрд рублей (200 млн долларов).

 
 
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С 1 января по 31 декабря 2020 года на внутреннем финансовом рынке Беларуси реализовано государственных долгосрочных облигаций на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн...
 
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