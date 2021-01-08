Романчук: У Лукашенко сотоварищи быстро развивается синдром «Горизонта»

Источник материала: Ежедневник

фото: kp.by

Экономист представил «прогноз-угадайку на 2021 год» для Беларуси.

Предсказание будущего, прогнозы неопределённости, гадания на авось, ворожба на цифрах – всё это, по большому счёту угадайка. В какой бы форме она не представлялась. Какими бы титулами не козыряли её авторы.

Будущее манит, завораживает, увлекает людей. Особенно в условиях кризиса, прохождения пресловутой точки бифуркации, слома старых механизмов, институтов экономики и общества. Для начала уместно напомнить отдельные аксиомы человеческой деятельности.

Аксиома № 1 – будущее неопределённо. Для всех, всегда и везде. Это касается деятельности человека, а не законов природы. С ними, как раз всё наоборот.

Аксиома № 2. Человек объективно действует в условиях ассиметричности, неполноты информации. Нет в природе человека, который обладает полнотой информации.

Аксиома № 3. Каждый человек рационален, с точки зрения праксеологии, т. е. науки о человеческой деятельности. Он сам ставит себе цели, сам выбирает средства для их достижения, сам действует – в его уникальном, информационном контексте.

Аксиома № 4. Действует только человек. Не «мировая экономика», «страна», «корпорации» или «правительство». За каждой глупостью мира стоит конкретный автор/ы. Они рассчитывают получить от него выгоду, какой они её представляют/считают.

Аксиома № 5. Ценность – феномен исключительно субъективный. Это объективно. Кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик. Абсурдно считать свиной хрящик лучше, оптимальнее, эффективнее только потому, что его выбирает большинство.

Аксиома № 6. Самый опасный субъект для Человека и цивилизации – наделённый монопольной властью Распорядитель чужого. Он под прикрытием закона совершает грабёж, ведёт войны, обнуляет долги одним, разрушает сбережения/активы других, устраняет конкурентов и превращает людей в стадо.

2021-ый год – продолжение действий целого ряда мощных, дизруптивных сил. Интенсивные валютные войны (центральные банки США и ЕС развязали беспрецедентную кампанию по накачке мировой экономики «пустыми» долларами и евро), торговые войны, технологическая революция, культурные/информационные войны, «горячие войны», накопление токсичности тоталитарными правителями и лидерами ОПГ – всё это влияет на параметры той среды, в которой мы будет принимать решения.

2021 год будет наполнен лебедями разных цветов. Будут другие пернаты и животные разных видов и расцветок. Агрессивные, наглые, жадные, злобные будут качать своим права – за счёт тех, кто не умеет защищать свои.

В Беларуси интенсифицируется многоуровневый кризис. А. Лукашенко с его ОМОНоэкономикой продолжит разрушать производителей товаров и услуг. Ускорится проедание сбережений домашних хозяйств. Больше людей будут бедными и считать деньги до следующей зарплаты/пенсии. Будет расти дыра в государственном бюджете. Риски инфляции и девальвации будут существенно выше, чем в 2020 году.

Принуждение беларусов к «народному единству» так же абсурдно, как выращивание бананов в Витебске. Золотовалютные резервы быстро истощаются. Долги стремительно растут. Инвестиционная засуха косит старое и блокирует новое. Белорусы обречены на падение зарплаты, пенсий и социальных выплат. Кондовость и токсичность белорусской модели Совок/Госплан пухнет, а аппетиты номеклатурно-силовых начальников не снижаются.

У А. Лукашенко сотоварищи быстро развивается синдром «Горизонта»: прекрасное советское промышленное прошлое (ему уже более 40 лет) может вытянуть нас в светлое благополучное будущее в 2020-2030-ых. Достаточно накачать «Горизонт» деньгами налогоплательщиков, защитить коконом льгот, дотаций, преференций, заставить всех внутри страны покупать бытовые приборы/устройства от «Горизонта», а также поставить его начальником над майнингом биткойнов при использовании электроэнергии БелАЭС (под это можно даже установить тариф в 0,1 центр за Квт/час, в шесть раз ниже, чем для населения). ПВТ – в утиль, как не оправдавший политических надежд проект. Китайско-белорусский парк – на запасный путь. Коптит небо, но финансово не греет. Агрогородки и без особого внимания правительства будут зарастать бурьяном, а Минск разбухнет до 2,5 миллионов жителей. В нём скоро будет жить каждый третий белорус.

И вот как в такой ситуации делать прогноз? Мы в Аналитическом центре «Стратегия», Научно-исследовательском центре Мизеса не лишены чувства реальности и юмора. Поэтому мы подошли к прогнозу конкретных цифровых показателей, как к развлекательной угадайке глубокого погружённых в тему экономической политики людей.

В январе 2022 году мы сами себя проверим. Отметим победителей, поддержим тех, кто попал пальцем в небо. Главное – поддерживать друг друга, продвигать настоящую науку о человеческой деятельности, свято чтить аксиомы экономики, а также быть доброжелательным, культурным, образованным и образным сеятелем разумного, доброго, свободолюбивого.





Ярослав Романчук