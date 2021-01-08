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Белорусская оппозиция планирует сорвать Всебелорусское народное собрание

08.01.2021 11:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусская оппозиция планирует сорвать Всебелорусское народное собрание
Протесты в Беларуси, Минск. Фото: TUT.BY
В своем телеграм-канале Народное антикризисное управление (НАУ) сообщает, что начало работу по срыву Всебелорусского народного собрания (ВНС).

НАУ и гражданская инициатива «Честные люди» запустили сбор информации о ВНС.

«Это значит, что первая часть нашего совместного плана по срыву „антинародного сборища“ началась», — говорится в сообщении.


Они отметили, что повестка ВНС до сих пор не обнародована. И это может быть очень опасно в нынешней ситуации.

Напомним, в Могилеве делегатом на ВНС был избран Александр Лукашенко.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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НАУ и гражданская инициатива «Честные люди» запустили сбор информации о ВНС.
 
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