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Белорусская оппозиция планирует сорвать Всебелорусское народное собрание
Источник материала: UDF
Протесты в Беларуси, Минск. Фото: TUT.BY
НАУ и гражданская инициатива «Честные люди» запустили сбор информации о ВНС.
«Это значит, что первая часть нашего совместного плана по срыву „антинародного сборища“ началась», — говорится в сообщении.
Они отметили, что повестка ВНС до сих пор не обнародована. И это может быть очень опасно в нынешней ситуации.
Напомним, в Могилеве делегатом на ВНС был избран Александр Лукашенко.
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НАУ и гражданская инициатива «Честные люди» запустили сбор информации о ВНС.
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