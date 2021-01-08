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В Борисовском районе у дальнобойщика из России слили 250 литров солярки (видео)

08.01.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этой ночью на неохраняемой стоянке возле заправочной станции на трассе М1 водитель грузовика из России проснулся от шума. Он заметил, что кто-то слил из его машины топливо — аж 250 литров. Злоумышленников задержали еще до звонка мужчины в 102, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Как раз во время совершения преступления неохраняемые стоянки вдоль трассы патрулировали оперативники уголовного розыска Борисовского РУВД. По их информации, кто-то крал топливо у дальнобойщиков, пока те спят. Милиционеры заметили троих мужчин 30—40 лет, которые переносили канистры от грузовика. Пока за ними наблюдали оперативники, злоумышленники приметили еще одну машину и начали готовиться к сливу топлива из нее. Но сработала «чуйка», и они решили скрыться. Не помогло, в этот же момент их задержали.

Задержанными оказались двое жителей Борисовского района и их знакомый из Крупского района. Все они неоднократно были судимы по уголовным статьям, в том числе и за нынешнее преступление — кражу топлива с большегрузов. На этот раз они даже прибегли к некоему подобию маскировки: чтобы не привлекать внимание, ездили на арендованном грузовике.

 
 
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Этой ночью на неохраняемой стоянке возле заправочной станции на трассе М1 водитель грузовика из России проснулся от шума. Он заметил, что кто-то слил из его машины...
 
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