Макс Корж: «Желаю белорусам найти эффективные пути к достижению большой мечты»

Источник материала: Салiдарнасць

Макс Корж записал ролик с названием «С праздничками, родные!», в котором обратился к белорусам.

«Что касается моей родины и всего, что произошло за этот год, у людей появилась общая мечта — сделать свою страну лучше, чем она есть.

Поэтому желаю белорусам так же держаться вместе, найти наиболее осторожные, но эффективные пути к достижению этой большой мечты, продолжать держать свой неповторимый стиль, требовать уважения к себе, но не вестись на провокации — ни со стороны власти, ни со стороны своих эмоциональных товарищей», — заявил певец.