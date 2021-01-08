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Макс Корж: «Желаю белорусам найти эффективные пути к достижению большой мечты»
08.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Макс Корж записал ролик с названием «С праздничками, родные!», в котором обратился к белорусам.
«Что касается моей родины и всего, что произошло за этот год, у людей появилась общая мечта — сделать свою страну лучше, чем она есть.
Поэтому желаю белорусам так же держаться вместе, найти наиболее осторожные, но эффективные пути к достижению этой большой мечты, продолжать держать свой неповторимый стиль, требовать уважения к себе, но не вестись на провокации — ни со стороны власти, ни со стороны своих эмоциональных товарищей», — заявил певец.
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Макс Корж записал ролик с названием «С праздничками, родные!», в котором обратился к белорусам.
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