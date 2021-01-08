Невзоров: «2021-й год для Лукашенко будет годом величайшего разочарования»

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Известный публицист — о скандальной записи с голосами силовиков, обсуждавших убийство Павла Шеремета и других оппонентов белорусского режима.

— Лукашенко еще живет в совковом мире XX века. Он уверен, что в XXI веке что-то можно скрыть, что-то можно сделать незаметно, — отмечает Александр Невзоров на Эхе Москвы . — А действительно, все почти наши знакомые тираны, деспоты и диктаторы, они все живут в середине XX века, когда можно было утаить часть своих преступлений просто за счет сложности техники. И не всегда у самых преданных вассалов, которые обычно делают эти записи, была возможность зафиксировать проделки своего господина.

Макар — о скандальной записи: «Собирал информацию на Тертеля. Но случился разговор об убийствах»

А теперь это очень легко. Теперь эта фиксация доступна даже полному техническому идиоту. Это не мешает сегодняшним слугам лебезить, любить господина, клясться ему в верности и даже, более того, иметь с ним общий страх – это то, что сближает сильней всего. Сейчас господ любят, искреннейшим образом вылизывают сапоги, но кнопочку Rec всегда нажимают, даже если запись зафиксирует только скрип языка по вылизываемым ботинкам.

То есть понятно, что политический мир сейчас набит записями любого типа, потому что каждый из этих воротил судеб миллионов людей, он действительно обречен на очень большой штат прихлебателей. Я надеюсь, что 21-й год познакомит нас с записями распоряжений касательно минских протестников.

Теперь понятно, почему Лукашенко так маниакально держится за власть. Он понимает, что будет в ту секунду, кода он лишается президентской неуязвимости. И, наверное, 21-й год для него будет годом величайшего разочарования. Самым горьким для него будет предательство ОМОНа, а это обязательно наступит.

Я не знаю, в курсе вы или нет, но с Пашей Шереметом мы когда-то не то чтобы подруживали, но по крайней мере были очень хорошо знакомы. Это был такой очень странный добряк, совершенно не из породы медиа-ястребов, которые любят и умеют вырвать кусок мяса из какого-нибудь властелина. Он скорее был такой плюшевой фигурой – все равно мастеровитой, серьезной, профессиональной, но плюшевой фигурой, который предпочитал покой и очень хорошие обеды.

А к Лукашенко он относился с сочувствием и совершенно его не боялся. И когда ему, по выражению этих картофельных кровопийц, которое уже опубликовано, что надо бы Шеремету оторвать руки и ноги – это опубликованная пленка разговора белорусских силовиков, которые рассказывают друг другу о прямых указаниях, – и вот когда ему отрывало руки и ноги – Пашке, – никто тогда на Лукашенко не подумал. И я могу объяснить, в чем там было дело.

Действительно, Паша на свою беду неплохо, профессионально писал. И на тот момент он решил посоавторствовать – был такой Олег Алкаев, который вел летописи всех тайных убийств белорусских политических, а их на самом деле очень много – и Паша взялся за литературную шлифовку и обработку всего этого дела. Он не был сам расследователем, не был фигурой номер один в этой истории. Но на свою беду он был самым беззащитным и самым беспечным из всех.

Хотя, видишь ли, Лукашенко, он все-таки картофелевод, он обязан был бы понять, что чем больше картофеля закопаешь, тем больше его будет на следующий год. То есть прогрессия роста диссидентов и протестников здесь неминуема.

Причем заметьте, он именно в ту секунду вдруг влезает в эфир и начинает публично заявлять, что с Владимиром Путиным он одна команда, что они намертво собраны в одну команду. И здесь, я подозреваю, ключевое слово «намертво» и «одна команда». С учетом еще живого и, в общем, откровенно пульсирующего скандала с Навальным заявление Лукашенко о «намертво», «одна команда» звучит, я бы сказал, весьма и весьма двусмысленно.

Они всегда в своей риторике прикрываются демагогией об этом неизбежном разрушении страны. Вот исчезнут они – и не будет страны, не будет ничего, воцарится хаос, безнадега, погаснут огни, иссякнет электричество, вода и всё вымрет.

С Беларусью всё понятно, там настолько храбрый, настолько способный к самоорганизации народ, как они это доказали минскими шествиями, что еще китайцы будут от зависти рыдать, наблюдая эту самоорганизацию и наблюдая, как освободившаяся от власти придурковатого социализма Беларусь будет подниматься.