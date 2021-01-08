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Беларусь завалило снегом - 135 населенных пунктов оставались без света

08.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неблагоприятные погодные условия наблюдались в минувшие сутки в Беларуси в виде сильного снегопада, сообщает МЧС.

По информации веломства, максимальная высота снежного покрова достигала 25 сантиметров – в Слуцком районе Минской области.

По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов.

Отключения устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 часов утра, без света оставались 77 населенных пунктов.

Снегопады, по информации МЧС, не привели к заторам на дорогах. 

Спасатели три раза выезжали доставать машины из снежных заносов. Зафиксированы три случая падения деревьев на трассы. 

Во всех случаях, как уточнили спасатели, обошлось без пострадавших.
 
 
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Неблагоприятные погодные условия наблюдались в минувшие сутки в Беларуси в виде сильного снегопада, сообщает МЧС.
 
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