Беларусь завалило снегом - 135 населенных пунктов оставались без света

По информации веломства, максимальная высота снежного покрова достигала 25 сантиметров – в Слуцком районе Минской области.





По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов.





Отключения устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 часов утра, без света оставались 77 населенных пунктов.





Снегопады, по информации МЧС, не привели к заторам на дорогах.





Спасатели три раза выезжали доставать машины из снежных заносов. Зафиксированы три случая падения деревьев на трассы.





Во всех случаях, как уточнили спасатели, обошлось без пострадавших.



