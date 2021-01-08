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Беларусь завалило снегом - 135 населенных пунктов оставались без света
Источник материала: Партизан
Неблагоприятные погодные условия наблюдались в минувшие сутки в Беларуси в виде сильного снегопада, сообщает МЧС.
По информации веломства, максимальная высота снежного покрова достигала 25 сантиметров – в Слуцком районе Минской области.
По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов.
Отключения устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 часов утра, без света оставались 77 населенных пунктов.
Снегопады, по информации МЧС, не привели к заторам на дорогах.
Спасатели три раза выезжали доставать машины из снежных заносов. Зафиксированы три случая падения деревьев на трассы.
Во всех случаях, как уточнили спасатели, обошлось без пострадавших.
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Неблагоприятные погодные условия наблюдались в минувшие сутки в Беларуси в виде сильного снегопада, сообщает МЧС.
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