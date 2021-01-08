В память Романа Бондаренко сняли фильм

Анастасия Мацкевич сняла короткометражный художественный фильм «Менск 2020», посвященный памяти Романа Бондаренко - о событиях на минской «площади Перемен» 15 ноября прошлого года, когда люди вышли на акцию протеста «Я выхожу»,





Facebook и Youtube . Фильм снят при поддержке Белорусского фонда культурной солидарности. Его премьера пройдет 12 января в 20:00 на каналах Фонда в





Это история, героем которой мог бы стать каждый беларус после августа 2020 года, говорится в аннотации к фильму.









Роман Бондаренко был похищен неизвестными на «площади Перемен» вечером 11 ноября, после чего оказался в Центральном РУВД, откуда в больницу был доставлен в тяжелейшем состоянии в коме.





Медикам не удалось его спасти. Роман умер 12 ноября.





"Проверку" по факту его смерти якобы проводит Генпрокуратура. Но уголовное дело до сих пор не заведено, кстати, как и по факту убийства Александра Тарайковского 10 августа, а также по другим фактам смертей, связанных с протестами после выборов, и многочисленным фактам пыток и избиений мирных протестующих во время задержаний и в местах заключения.





Напонмим, Лукашенко, комментируя убийство Романа Бондаренко, заявил, что тот якобы был пьян. Об этом также заявил СК.





Однако врач БСМП передал в СМИ данные анализов Романа, подтверждающие, что в крови Романа не было алкоголя от слова "совсем"!





После этого власти, вместо того, чтобы возбудить дело по факту его убийства, завели дело на врача, уличившего их во лжи, и журналистку, написавшую об этом.





"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко", - завяили власти, утверждая, что врач якобы разгласил врачебную тайну и при этом представил недостоверную информацию.





Однако на "разграшение" могли пожаловаться только родные, мама же Романа, напротив, сама предоставила справку об отстутсвии алкоголя в крови Романа и разрешила публиковать эти сведения в СМИ.





Факт "недостоверности" никто из представителей власти позже так и не опровергли.





Тем не менее врач и журналистка Катерина Борисевич были задержаны и вот уже почти 2 месяца находятся в СИЗО.