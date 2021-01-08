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В память Романа Бондаренко сняли фильм

08.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

История, героем которой мог бы стать любой беларус после августа 2020 года.

В память Романа Бондаренко сняли фильм
Анастасия Мацкевич сняла короткометражный художественный фильм «Менск 2020», посвященный памяти Романа Бондаренко - о событиях на минской «площади Перемен» 15 ноября прошлого года, когда люди вышли на акцию протеста «Я выхожу», 

Фильм снят при поддержке Белорусского фонда культурной солидарности. Его премьера пройдет 12 января в 20:00 на каналах Фонда в Facebook и Youtube.

Это история, героем которой мог бы стать каждый беларус после августа 2020 года, говорится в аннотации к фильму.


Роман Бондаренко был похищен неизвестными на «площади Перемен» вечером 11 ноября, после чего оказался в Центральном РУВД, откуда в больницу был доставлен в тяжелейшем состоянии в коме. 

Медикам не удалось его спасти. Роман умер 12 ноября. 

"Проверку" по факту его смерти якобы проводит Генпрокуратура. Но уголовное дело до сих пор не заведено, кстати, как и по факту убийства Александра Тарайковского 10 августа, а также по другим фактам смертей, связанных с протестами после выборов, и многочисленным фактам пыток и избиений мирных протестующих во время задержаний и в местах заключения.

Напонмим, Лукашенко, комментируя убийство Романа Бондаренко, заявил, что тот якобы был пьян. Об этом также заявил СК. 

Однако врач БСМП передал в СМИ данные анализов Романа, подтверждающие, что в крови Романа не было алкоголя от слова "совсем"! 

После этого власти, вместо того, чтобы возбудить дело по факту его убийства, завели дело на врача, уличившего их во лжи, и журналистку, написавшую об этом. 

"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко", - завяили власти, утверждая, что врач якобы разгласил врачебную тайну и при этом представил недостоверную информацию.

Однако на "разграшение" могли пожаловаться только родные, мама же Романа, напротив, сама предоставила справку об отстутсвии алкоголя в крови Романа и разрешила публиковать эти сведения в СМИ.

Факт "недостоверности" никто из представителей власти позже так и не опровергли. 

Тем не менее врач и журналистка Катерина Борисевич были задержаны и вот уже почти 2 месяца находятся в СИЗО.
 
 
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История, героем которой мог бы стать любой беларус после августа 2020 года.
 
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