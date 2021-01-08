«Подорожает почти все». Аптеки готовятся к повышению цен. Когда и на сколько подорожают лекарства

Источник материала: Tut.by

Аптечные сети готовятся к подорожанию лекарств и медизделий с февраля. Подорожание составит порядка 10%. «Подорожает почти все», — сказали FINANCE.TUT.BY в одной из аптечных сетей. Представители еще двух также говорят о том, что из-за повышения ставки НДС вырастут цены на большинство позиций. Некоторые участники рынка рекомендуют тем, у кого хронические заболевания и нужно постоянно принимать препараты, купить их в январе до подорожания. Рассказываем, что и почему должно подорожать уже со следующего месяца.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 1 января чиновники подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. С этого месяца те партии товара, которые ввозят в страну, должны облагаться НДС в 10%, а на ввезенные до этого года лекарства и медизделия нужно пересмотреть цены до 1 февраля. Аптечные сети рассказывают, что намерены «тянуть до последнего» с повышением цен, то есть до начала февраля. «Это логично, зачем торопиться повышать цены из-за НДС, если есть возможность пока это не делать», — рассказали в одной из аптечных сетей.

Участники рынка говорят, что подорожает большинство лекарств и медизделий.

— Подорожает почти все. Из лекарств до этого года от уплаты НДС освобождались почти все позиции. Ввозной НДС не уплачивали за редким исключением. Из тысячи наименований было одно лекарство, которое не освобождалось, — рассказал топ-менеджер одной из аптечных сетей. — Вырастут цены рано или поздно на все лекарственные средства. А уже с 1 февраля должны привести все цены на остатки лекарственных средств в соответствии с новым Налоговым кодексом. Если раньше лекарство стоило в рознице 1 рубль, то теперь будет по 1,1 рубля.

— Согласно принятому закону с 1 января на лекарственные средства и медицинские изделия вводится НДС в размере 10%. В том числе и на некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС повышается с 10% до 20%, — уточнили в пресс-службе холдинга «Аптека групп».

В холдинге отмечают, что «принятый закон предусматривает возможность для розничных аптечных сетей в течение месяца до 1-го февраля распродавать закупленные до 1 января партии товаров без применения НДС, — сказали в пресс-службе «Аптека групп». — Новые поставки с 1 января проходят с применением НДС. С учетом имеющихся остатков в сети мы предполагаем, что в течение января мы распродадим большую часть остатков старых поступлений. И к 1 февраля приведем все цены в соответствие с новой нормой.

В остальном система ценообразования на фармрынке не изменилась, говорят в «Аптека групп».

— Цены на лекарственные товары и медизделия в Беларуси формируются строго на основании указа № 366. Он ограничивает применение оптовых и розничных надбавок по регрессивной шкале — чем выше отпускная цена, тем ниже должна быть надбавка.

Многие аптечные сети намерены поднять цены на лекарства в пределах 10%.

— Если кто-то найдет резервы и снизит наценку, чтобы конечная цена снизилась, может быть, у них лекарства не подорожают, а если и подорожают, то меньше чем на 10%. Но не думаю, что это будет общепринятой практикой. Думаю, что большинство прибавит 10% НДС к текущей цене, — рассказал топ-менеджер одной из аптечных сетей.

Аптечные сети прогнозируют, что из-за роста цен некоторые покупатели перейдут на более дешевые аналоги лекарств. «Люди будут, возможно, стараться покупать лекарства блистерами, если не нужна упаковка, — полагают в одной из сетей. — Тем, у кого хронические заболевания и нужно постоянно принимать лекарства, есть смысл закупиться ими в январе по старым ценам».

Некоторые аптеки, по нашей информации, с января стали отгружать со складов лекарства, ввезенные еще в прошлом году, для продажи в рознице уже с НДС в 10%. Как позже выяснилось, это не обязательно было делать.

Дело в том, что Налоговый кодекс обновили 31 декабря, когда белорусы «строгали» салаты. На сайте МНС в этот же день появился общий комментарий по изменению НДС на лекарства, медизделия, продовольственные товары.

В ситуации, когда про налоговые изменения становится известно в последний день года, участники рынка пребывали в некотором замешательстве. Некоторые аптечные сети из комментария МНС поняли, что на остатки, которые они поставляют в розницу, с нового года уже нужно приняться НДС, не дожидаясь февраля. Однако после выходных уже к концу короткой рабочей недели, 6 января, МНС и Минфин разместили короткий комментарий, что на остатки, которые находятся на складах, не надо считать НДС в 10% при отгрузке в розничную сеть. По всей видимости, «откручивать» обратно цены уже никто не станет, но следующие поставки запасов со складов до февраля намерены поставлять без применения НДС в 10%.

А белорусские лекарства подорожают? И вырастут ли цены на услуги медцентров?

Речь идет про подорожание не только импортных лекарств: так как во многих белорусских лекарствах есть зарубежные компоненты, на которые также повысили НДС, то цены также вырастут и на них.

Причем с 1 января ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие выросла до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставка выросло до 20% на:

сырья и материалов для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических изделий);

комплектующих изделий для производства лекарственных средств, медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических изделий);

полуфабрикатов к лекарственным средствам, медицинским изделиям (в т. ч. протезно-ортопедическим изделиям).

Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые сырье и комплектующие.

Участники рынка прогнозируют, что вырастут также цены и на услуги медцентров. На те, при оказании которых используют лекарства, медизделия, импортное сырье и комплектующие.

В одной из стоматологических клиник привели пример: около 30% от стоимости пломбы приходится на медикаменты и сырье. Если пломба стоит, допустим, 120 рублей, то ее цена может вырасти до 8 рублей.

Может вырасти и стоимость платных анализов и обследований, так как изменения по налогу затронут и ввозимые в страну диагностические и лабораторные реагенты.

Напомним, с 1 января в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Среди изменений — отменили льготы по подоходному налогу для айтишников, ввели транспортный налог и отвязали его от техосмотра, пересмотрели ставки налогов для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места, подняли налог на прибыль для операторов электросвязи и сотовой связи. Местным властям разрешили ввести сбор за выезд за границу на машине.