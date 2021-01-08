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«Как странно». Илон Маск отреагировал на новость о том, что стал самым богатым в мире

08.01.2021 12:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: startupnetwork.ru

Маск, согласно данным агентства Bloomberg, возглавил рейтинг богачей благодаря росту стоимости акций его компании.

Рост стоимости акций компании Tesla на 4,8% вывел Илона Маска на пьедестал самого состоятельного человека на планете. 

По данным на 7 января, агентство оценило состояние Илона Маска в 188,5 млрд долларов. Это на полтора миллиарда больше, чем у другого лидера списка богачей мира – главы Amazon Джозефа Безоса, занимавшего 1-е место в топе самых состоятельных людей с 2017 года.

2020 год оказался для Маска очень удачным. В начале года он входил в топ-50 богачей, а уже в июле занял седьмую строчку рейтинга, а в июле — вторую.

Сам Маск отреагировал в Twitter на информацию о своем новом статусе фразой «как странно». Затем он добавил: «Что ж, вернемся к работе».

 
 
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Маск, согласно данным агентства Bloomberg, возглавил рейтинг богачей благодаря росту стоимости акций его компании.
 
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