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Партизаны Курасовщины пожелали белорусам удачного дня
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Курасовщины пожелали белорусам удачного дня
Патриоты подняли национальный флаг над столичным районом.
Партизаны Курасовщины пожелали всем своим соседям доброго утра и прекрасного зимнего дня.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Патриоты подняли национальный флаг над столичным районом.
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