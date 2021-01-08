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Среди штурмовавших Капитолий оказалось много сторонников «теории заговора»

08.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Среди штурмовавших Капитолий оказалось много сторонников «теории заговора»

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  • 8.01.2021, 11:55
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Среди штурмовавших Капитолий оказалось много сторонников «теории заговора»
Фото: AP

Кто эти люди и почему они пошли на штурм Конгресса США?

Во время нападения сторонников Трампа на Конгресс США 6 января погибли четыре человека, более 50 были арестованы. Фотографии людей, которые штурмовали здание Капитолия и заняли кабинеты законодателей, широко распространились в соцсетях: их массово делали как журналисты, так и сами протестующие.

Среди кадров, которые привлекли внимание соцсетей, были фотографии нескольких людей в ярких костюмах: "шамана" с рогами, женщины в костюме статуи Свободы и человека, который сидел в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, демонстративно положив ноги на ее стол. Также среди тех, кто штурмовал конгресс, оказалась ветеран ВВС США Эшли Бэббит: она стала первой погибшей и умерла в больнице от пулевого ранения в грудь.

Кто эти люди и почему они пошли на штурм Конгресса? Как оказалось, многие из них были сторонниками конспирологических теорий о глобальном заговоре, так называемом QAnon, пишет currenttime.tv.

Эшли Бэббит

Бэббит стала первой погибшей при штурме Конгресса. Она была тяжело ранена одним из сотрудников силовых структур, которые отвечали за охрану здания на Капитолийском холме, где расположен Конгресс США. Позже она скончалась в больнице.

"Один полицейский [из охраны] Капитолия выстрелил из своего служебного оружия", – подтвердил начальник управления полиции Вашингтона Роберт Конти на пресс-конференции. Он назвал смерть женщины "трагическим случаем" и выразил соболезнования семье и друзьям погибшей.

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