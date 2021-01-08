Источник материала: Хартия'97

Бундестаг: Правительство Германии должно потребовать переноса ЧМ по хоккею из Минска 3 8.01.2021, 11:42

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Депутат Маргарет Баузе предупредила о последствиях «неправильного сигнала» для диктатуры.

Правительство Германии должно потребовать переноса из Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021, заявила представитель фракции «Союз-90/Зеленые», депутат Бундестага Маргарет Баузе, сообщает «Радыё Свабода» .

Депутат, отвечающая за вопросы прав человека и гуманитарной помощи, а также заместителем председателя немецко-белорусской парламентской группы, высказалась о невозможности адекватного восприятия молчания немецких властей на ужасающие события в Беларуси.

«Поощрять государственный террор брутального диктатору Лукашенко правом проведения крупного международного события было бы совершенно неправильным сигналом. Это должно осознать федеральное правительство и потребовать от немецкого хоккейного союза и Международной федерации хоккея переместить чемпионат мира», — написала Маргарет Баузе на своей странице в Фейсбуке.

Депутат отметила, что свою позицию о невозможности проведения в Беларуси хоккейного ЧМ она четко выразила в авторитетной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) пока не приняла решения о судьбе ЧМ-2021, который должны были принять Беларусь и Латвия. Ранее правительство Латвии просило в связи с разгоном мирных демонстраций и пытками протестующих в Беларуси передать права основного организатора другой стране. Президент ИИХФ Рене Фазель и Совет Федерации выразили мнение, что для решения необходимо больше времени.

Лишить Беларусь права проведения турнира призвал Фонд спортивной солидарности, который выступил против фальсификации итогов августовских президентских выборов и репрессий Лукашенко к инакомыслящим. Также четко свою позицию против проведения чемпионата мира в Беларуси высказали депутаты Европарламента и вице-президент ИИХФ Калерва Куммола.

Кажется, власти Беларуси сами уже не верят в реальность оставить право на чемпионат мира у себя, поскольку хоккейный чемпионат мира не включили в перечень спортивных мероприятий на 2021 год. Это удивило даже сторонников Лукашенко, выступавших за проведение турнира в Беларуси.

Сборная Дании 7 января стала первой национальной командой, представитель которой официально заявил, что сборная не приедет на чемпионат мира, если его не перенесут из Беларуси в другую страну.

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