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Вслед за Facebook и Instagram еще две соцсети заблокировали аккаунты Трампа
Источник материала: Хартия'97
Вслед за Facebook и Instagram еще две соцсети заблокировали аккаунты Трампа
В социальных сетях отметили, что решение принято из-за риторики Трампа.
Социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill (перевод -
«Мы можем подтвердить, что в среду мы заблокировали аккаунт Snapchat президента Трампа», — заявили в Snapchat.
В социальной сети отметили, что решение принято из-за «риторики Трампа и атаки на демократические институты».
Как сообщает Axios, представитель стриминговой платформы Twitch также подтвердил блокировку аккаунта Трампа. По его словам, соцсеть хочет «защитить общество от использования платформы в целях разжечь ненависть».
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В социальных сетях отметили, что решение принято из-за риторики Трампа.
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