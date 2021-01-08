ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вслед за Facebook и Instagram еще две соцсети заблокировали аккаунты Трампа

08.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Вслед за Facebook и Instagram еще две соцсети заблокировали аккаунты Трампа

3
  • 8.01.2021, 11:30
  • 1,433
Вслед за Facebook и Instagram еще две соцсети заблокировали аккаунты Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA

В социальных сетях отметили, что решение принято из-за риторики Трампа.

Социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill (перевод - «Униан»).

«Мы можем подтвердить, что в среду мы заблокировали аккаунт Snapchat президента Трампа», — заявили в Snapchat.

В социальной сети отметили, что решение принято из-за «риторики Трампа и атаки на демократические институты».

Как сообщает Axios, представитель стриминговой платформы Twitch также подтвердил блокировку аккаунта Трампа. По его словам, соцсеть хочет «защитить общество от использования платформы в целях разжечь ненависть».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В социальных сетях отметили, что решение принято из-за риторики Трампа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь завалило снегом - 135 населенных пунктов оставались без света
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by