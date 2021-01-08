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Ученые обнаружили новый способ побороть старение

08.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили новый способ побороть старение

  • 8.01.2021, 11:26
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Ученые обнаружили новый способ побороть старение
иллюстрационное фото

Исследователи из Германии обратили внимание на популяцию плодовых мух.

Старение – горький процесс, который приходится переживать каждому. Однако у кого-то он проходит быстрее, а у кого-то медленнее. Остановить его невозможно, но можно попробовать замедлить. И вот стало известно о том, что ученым удалось найти новый способ увеличить продолжительность жизни. Об этом написали в журнале Nature Aging, сообщает cursorinfo.co.il.

Отмечается, что исследователи из Института биологии старения Общества Макса Планка, который расположился в Германии, обнаружили, что увеличение количества белка под названием сестрин тормозило старение плодовых мух.

Проведя соответствующие исследования, ученые выяснили, что сестрин может связывать аминокислоты, и подавление этого связывания с помощью препаратов, помогало бороться со старением. Более того, у насекомых с мутациями в белке улучшалось общее самочувствие даже при богатой белками диете.

Более того, увеличение количества сестрина в стволовых клетках, расположенных в кишечнике мух, также защищало насекомых от негативного эффекта диеты, богатой белками, и продлевало жизнь на десять процентов.

Поэтому потенциальный препарат, который мог бы увеличить активность сестрина в организме, стал бы настоящим прорывом в области борьбы со старанием и увеличению продолжительности жизни.

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Исследователи из Германии обратили внимание на популяцию плодовых мух.
 
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