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18-летняя дочь Меладзе сломала шею в Рождество - СМИ

08.01.2021 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

18-летняя дочь Меладзе сломала шею в Рождество - СМИ
Коллаж: topnews.ru
Арина Меладзе шокировала подписчиков сообщением в сториз, но потом убрала ссылку.

Дочь популярного певца Валерия Меладзе сделала в соцсети шокировавшее поклонников артистов заявление. Девушка написала, что сломала шею в Рождество.

Арина, как сообщил StarHit со ссылкой на опубликованное ею сториз в Instagram, разместила фото с больничной койки, на которой по ее словам оказалась после того, как травмировала позвоночник.

Девушка добавила к снимкам плачущий смайлик.

Позже сториз была удалена самой 18-летней наследницей артиста.

“Прекрасное начало нового года. Сломать шею в Рождество”, — цитирует Арину СМИ.


18-летняя дочь Меладзе сломала шею в Рождество - СМИ

Арина не сообщила, как именно оказалась в больнице и что стало причиной травмы. Подписчики, зная любовь девушку к спорту, предположили, что она травмировалась на снежном склоне, катаясь на любимых лыжах.

Напомним, что Арина – дочь Валерия Меладзе и Ирины Малухиной, у нее есть две сестры – Инга и Софья.

В браке родители Арины прожили 20 лет, после чего Меладзе развелся и женился на вокалистке «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой. Теперь во втором браке растут сыновья Константин и Лука.

Ранее Topnews писал, что Валерий Меладзе посвятил свою новую песню голосовому помощнику – сервису “Сбербанка”.
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Девушка добавила к снимкам плачущий смайлик.
 
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