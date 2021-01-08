18-летняя дочь Меладзе сломала шею в Рождество - СМИ

Источник материала: UDF



Коллаж: topnews.ru

“Прекрасное начало нового года. Сломать шею в Рождество”, — цитирует Арину СМИ.

Дочь популярного певцасделала в соцсети шокировавшее поклонников артистов заявление. Девушка написала, что сломала шею в Рождество.Арина, как сообщилсо ссылкой на опубликованное ею сториз в Instagram, разместила фото с больничной койки, на которой по ее словам оказалась после того, как травмировала позвоночник.Девушка добавила к снимкам плачущий смайлик.Позже сториз была удалена самой 18-летней наследницей артиста.Арина не сообщила, как именно оказалась в больнице и что стало причиной травмы. Подписчики, зная любовь девушку к спорту, предположили, что она травмировалась на снежном склоне, катаясь на любимых лыжах.Напомним, что Арина – дочь, у нее есть две сестры – Инга и Софья.В браке родители Арины прожили 20 лет, после чего Меладзе развелся и женился на вокалистке «ВИА Гры». Теперь во втором браке растут сыновья Константин и Лука.Ранее Topnews писал, что Валерий Меладзе посвятил свою новую песню голосовому помощнику – сервису “Сбербанка”.