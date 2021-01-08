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18-летняя дочь Меладзе сломала шею в Рождество - СМИ
Источник материала: UDF
Коллаж: topnews.ru
Дочь популярного певца Валерия Меладзе сделала в соцсети шокировавшее поклонников артистов заявление. Девушка написала, что сломала шею в Рождество.
Арина, как сообщил
Девушка добавила к снимкам плачущий смайлик.
Позже сториз была удалена самой 18-летней наследницей артиста.
“Прекрасное начало нового года. Сломать шею в Рождество”, — цитирует Арину СМИ.
Арина не сообщила, как именно оказалась в больнице и что стало причиной травмы. Подписчики, зная любовь девушку к спорту, предположили, что она травмировалась на снежном склоне, катаясь на любимых лыжах.
Напомним, что Арина – дочь Валерия Меладзе и Ирины Малухиной, у нее есть две сестры – Инга и Софья.
В браке родители Арины прожили 20 лет, после чего Меладзе развелся и женился на вокалистке «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой. Теперь во втором браке растут сыновья Константин и Лука.
Ранее Topnews писал, что Валерий Меладзе посвятил свою новую песню голосовому помощнику – сервису “Сбербанка”.
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