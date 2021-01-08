Источник материала: UDF



Михаил Делягин

«Это <…> приведет нас, скорее, к молдавскому или украинскому сценарию с покупкой и перекупкой депутатов, партий, вечной чехарде в парламенте. Это не белорусский вариант», — считает Дзермант.

“Не факт, что Тихановская. Тихановская еще не самый худший вариант. И Беларусь вымрет”, – категорично заявил Делягин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Делягин: В течение пяти лет в Беларуси останется половина населения, остальные сбегут или сопьются Страна будет разграблена и превратится в Северную Молдавию.