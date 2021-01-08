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«Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Чтобы описать белорусскую трагикомичную реальность, нужен исследователь масштаба Оруэлла» Это говорится о стране, где несколько месяцев бушевала народная революция.