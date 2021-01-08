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«Чтобы описать белорусскую трагикомичную реальность, нужен исследователь масштаба Оруэлла»

08.01.2021 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Чтобы описать белорусскую трагикомичную реальность, нужен исследователь масштаба Оруэлла»
Иллюстративное фото
Если смотреть на официальный белорусский информационный экран, то почему-то сразу вспоминается Оруэлл: «война – это мир, свобода - это рабство» и другое.

На фоне облав по Минским дворам, погромов демократических организаций и активистов, в стране объявлен год народного единства.

Но на этом издевательство над здравым смыслом не закончилось. Выступая в храме в праздник Рождества Лукашенко заявил:

«Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси».


Это говорится о стране, где несколько месяцев бушевала народная революция, которая с лета находилась в топе мировых новостей как государство с самыми большими социально-политическими потрясениями.

Чтобы описать белорусскую трагикомичную реальность, нужен исследователь масштаба Оруэлла.
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Теги: Новости
 
 
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Это говорится о стране, где несколько месяцев бушевала народная революция.
 
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