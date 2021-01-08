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На Железнодорожной случилось еще два ДТП. Легковушка вылетела на остановку

08.01.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером на улице Железнодорожной Dodge врезался в осветительную мачту, а за сегодняшнее утро там произошло еще две аварии, причем с разницей в несколько минут. О них сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сперва 28-летний водитель Volkswagen Transporter, двигаясь со стороны улицы Суражской в направлении улицы Железнодорожной, наехал на осветительную мачту. По предварительной информации, случилось это потому, что при выборе скорости водитель не учел дорожные и погодные условия. Водителя и пассажира 1998 года рождения доставили в медучреждение для осмотра.

Затем, спустя несколько минут, 25-летний водитель Volkswagen Polo на этом же участке дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на двух пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта. Один из пешеходов, мужчина 1967 года рождения, с телесными повреждениями доставлен в медучреждение.

На Железнодорожной случилось еще два ДТП. Легковушка вылетела на остановку
На Железнодорожной случилось еще два ДТП. Легковушка вылетела на остановку

В связи со снегопадом ГАИ несет службу в усиленном режиме и контролирует уборку улично-дорожной сети, а также сопровождает колонны снегоуборочной техники. Водителей просят не оставлять надолго машины на краю проезжей части.

 
 
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Вчера вечером на улице Железнодорожной Dodge врезался в осветительную мачту, а за сегодняшнее утро там произошло еще две аварии, причем с разницей в несколько минут....
 
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