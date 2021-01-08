Класковский: «События в Вашингтоне на руку белорусским властям»

Источник материала: Салiдарнасць

Впрочем, влияние бурных американских событий на белорусские дела не стоит преувеличивать. Режим Лукашенко и без того продолжал бы репрессии, потому что боится ослабить гайки.

«События в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа вломились в Капитолий и пытались сорвать утверждение итогов президентских выборов, объективно на руку белорусским властям, которые уже почти пять месяцев подавляют протесты в собственной стране, — пишет Александр Класковский.

Александр Лукашенко, выступая на православное Рождество в столичном храме, не преминул прокомментировать шокирующие новости из-за океана. Проецируя американские события на белорусские поствыборные реалии, он попытался оправдать свою жестокую политику по отношению к протестующим против его правления.

Мгновенно встрепенулись и пропагандисты. Белорусские госСМИ уже раскручивают тему штурма Капитолия. Вот лишь некоторые нарративы:

— США теряют моральное право заниматься продвижением демократии, навязывать свои советы другим государствам, пусть сначала разберутся в своем кризисе;

— в самой Америке многие считают, что тамошние выборы были сфальсифицированы, это и спровоцировало протесты;

— белорусских силовиков хают зря, вон в Вашингтоне за один день жертвами действий полиции стали четыре человека.

На самом деле вашингтонская полиция подтвердила, что после огнестрельного ранения погибла одна женщина, еще три человека умерли «в окрестностях Капитолия» в результате «отдельных неотложных медицинских ситуаций». То есть не факт, что от полицейского насилия. В частности, по данным СМИ, один мужчина упал при беспорядках со строительных лесов, установленных на западной стороне Капитолия.

Но такие мелочи белорусскую пропаганду мало волнуют. Она почуяла жирную добычу. Теперь, плюща манифестантов в собственной стране, можно ссылаться на заокеанский пример.

Впрочем, влияние бурных американских событий на белорусские дела не стоит преувеличивать. Режим Лукашенко и без того продолжал бы репрессии, потому что боится ослабить гайки. А Байден так или иначе будет действовать в русле Акта о демократии, при помощи которого можно при желании ощутимо прищемить пальцы белорусским властям.

При этом, как отмечает международник Андрей Федоров, нового хозяина Белого дома вряд ли смутят попытки белорусских пропагандистов отказать Вашингтону в моральном праве на продвижение демократии в мире».

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