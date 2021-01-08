Много снега! Синоптики рассказали о погоде на выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Снегопад, а вместе с ним слабый туман, гололед и гололедица, сохранятся в Беларуси в ближайшие дни, сообщили в Белгидромете.

Жители многих районов республики 8 января увидели много снега. Спецтехника расчищает дороги, коммунальщики посыпают улицы противогололедными смесями. Накануне Белгидромет в связи со снегопадами объявил об оранжевом уровне опасности. По данным МЧС, на утро 8 января без электроснабжения оставались 77 населенных пунктов Беларуси, зафиксированы 3 случая падения деревьев на проезжие части дорог в Брестской и Минской областях, случались заносы на дорогах.

В субботу, 9 января, по прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в течение всего дня. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит до минус 6 градусов, днем может потеплеть до +1°С.

В воскресенье, 10 января, в Беларуси также будут снег и мокрый снег, туман, а на дорогах гололедица. Ночью мороз до -11°C, но на юге страны будет теплее – минус 1 – минус 3 градуса. Днем столбик термометра покажет -1…-4°C.

В начале следующей недели морозная погода сохранится, а осадков станет меньше.

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