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Как Apple увеличила стоимость акций Hyundai Motor?
08.01.2021 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Американская компания Apple ведет переговоры с южнокорейским автоконцерном Hyundai Motor о совместной разработке электромобилей, об этом сообщило агентство
"Hyundai находится на начальном этапе переговоров с Apple о сотрудничестве в разработке электромобиля, но решение еще не принято", - сообщил представитель южнокорейского автопроизводителя.
© AFP 2020 / HAROLD CUNNINGHAM
Даже информация о начале переговоров увеличила в цене акции Hyundai – они подорожали сразу на 19%.
Hyundai планирует в этом году выпуск электромобиля IONIQ 5 на собственной глобальной платформе. "Автономность" обещают до 500 километров, а заряд до 80% восполнять за 18 минут от скоростной "розетки". Автопроизводитель называет этот год поворотным в своей истории, южнокорейцы планируют увеличить долю на рынке электромобилей.
О планах Apple выпускать электромобили говорится еще с 2014 года, тогда речь шла о некоем Project Titan, в рамках которого идет работа над беспилотным автомобилем. Отмечается, что американцы ведут переговоры о совместном производстве с рядом ведущих автопроизводителей.
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Южнокорейская компания планирует в этом году производство полноценного электромобиля с запасом хода до 500 километров.
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