Сколько денег уходит на чиновников

banki24.by Каждый месяц крупные и средние предприятия отчитываются статорганам о зарплатных показателях. В перечень таких показателей входит и начисленный фонд заработной платы, пишет





Начисленный фонд зарплаты — это количество денег (вместе с подоходным и взносом работника в ФСЗН), которые работодатели пускают на оплату труда наемных работников.





При расчете зарплатного фонда берут среднесписочную численность персонала. На сегодня доступны данные о фонде зарплат по итогам 11 месяцев. Они дают представление, сколько ресурсов съедают нужды госуправленцев и бюджетников.



В целом по экономике начисленный фонд (количество денег, вместе с подоходным и взносом работника в ФСЗН, которые работодатели пускают на оплату труда наемных работников) составил 36,7 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом зарплатный фонд вырос на 10,9%. Это номинальный рост, без поправки на инфляцию. С учетом роста цен реальный фонд начисленных зарплат увеличился на 5,2%.





Зарплаты чиновников проходят по госуправлению. За 11 месяцев зарплатный фонд в госуправлении вырос на 12,6% до 1,092 млрд рублей.





В то же время фонд начисленных зарплат учителей составил 964,4 млн рублей (+8,9% к 2019 году), профессорско-преподавательского состава — 284,6 млн рублей (+10,9%), врачей — 798,7 млн рублей (+28,4%), среднего медперсонала — 1,260 млн рублей (+30,3%), соцработников — 270,4 млн рублей (+15,1%).