ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько денег уходит на чиновников

08.01.2021 12:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси 2021 год вступает в свои права. Пришло время посчитать, какие ресурсы власти потратили на обеспечение жизни «государевых людей».

Каждый месяц крупные и средние предприятия отчитываются статорганам о зарплатных показателях. В перечень таких показателей входит и начисленный фонд заработной платы, пишет banki24.by

Начисленный фонд зарплаты — это количество денег (вместе с подоходным и взносом работника в ФСЗН), которые работодатели пускают на оплату труда наемных работников. 

При расчете зарплатного фонда берут среднесписочную численность персонала. На сегодня доступны данные о фонде зарплат по итогам 11 месяцев. Они дают представление, сколько ресурсов съедают нужды госуправленцев и бюджетников.

В целом по экономике начисленный фонд (количество денег, вместе с подоходным и взносом работника в ФСЗН, которые работодатели пускают на оплату труда наемных работников) составил 36,7 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом зарплатный фонд вырос на 10,9%. Это номинальный рост, без поправки на инфляцию. С учетом роста цен реальный фонд начисленных зарплат увеличился на 5,2%.

Зарплаты чиновников проходят по госуправлению. За 11 месяцев зарплатный фонд в госуправлении вырос на 12,6% до 1,092 млрд рублей.

В то же время фонд начисленных зарплат учителей составил 964,4 млн рублей (+8,9% к 2019 году), профессорско-преподавательского состава — 284,6 млн рублей (+10,9%), врачей — 798,7 млн рублей (+28,4%), среднего медперсонала — 1,260 млн рублей (+30,3%), соцработников — 270,4 млн рублей (+15,1%).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 2021 год вступает в свои права. Пришло время посчитать, какие ресурсы власти потратили на обеспечение жизни «государевых людей».
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Борисовом с поличным задержали похитителей топлива с фур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by