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Под Борисовом с поличным задержали похитителей топлива с фур

08.01.2021 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под Борисовом с поличным задержали похитителей топлива с фур, говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой в пятницу.

"Минувшей ночью в Борисовском районе на неохраняемой стоянке около АЗС на трассе М-1 водитель большегруза из России проснулся от непонятного шума. Чуть позже он обнаружил, что неизвестные слили с его машины 250 литров солярки. Не успел мужчина позвонить в 102, как злоумышленников задержали", - рассказала Чемоданова. 

Она уточнила, что в это время неохраняемые стоянки вдоль трассы отрабатывали оперативники Борисовского РУВД. 

"У них была информация, что в той местности кто-то ворует топливо у спящих дальнобойщиков. Милиционеры заприметили подозрительную троицу мужчин 30-40 лет, таскавших канистры от фуры", - отметила официальный представитель МВД. 

По её словам, пока за мужчинами наблюдали, "злоумышленники "положили глаз" ещё на один большегруз и стали готовиться к опустошению его баков". 

"Но, словно почуяв неладное, передумали и попытались скрыться. В этот момент их задержали", - сообщила Чемоданова.

Задержанными оказались двое жителей Борисовского района и их знакомый из соседнего Крупского. Все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражу топлива с большегрузов. 

Сейчас противоправным деяниям фигурантов дается правовая оценка, их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
 
 
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Под Борисовом с поличным задержали похитителей топлива с фур, говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой в...
 
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