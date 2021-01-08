Под Борисовом с поличным задержали похитителей топлива с фур

"Минувшей ночью в Борисовском районе на неохраняемой стоянке около АЗС на трассе М-1 водитель большегруза из России проснулся от непонятного шума. Чуть позже он обнаружил, что неизвестные слили с его машины 250 литров солярки. Не успел мужчина позвонить в 102, как злоумышленников задержали", - рассказала Чемоданова.





Она уточнила, что в это время неохраняемые стоянки вдоль трассы отрабатывали оперативники Борисовского РУВД.





"У них была информация, что в той местности кто-то ворует топливо у спящих дальнобойщиков. Милиционеры заприметили подозрительную троицу мужчин 30-40 лет, таскавших канистры от фуры", - отметила официальный представитель МВД.





По её словам, пока за мужчинами наблюдали, "злоумышленники "положили глаз" ещё на один большегруз и стали готовиться к опустошению его баков".





"Но, словно почуяв неладное, передумали и попытались скрыться. В этот момент их задержали", - сообщила Чемоданова.





Задержанными оказались двое жителей Борисовского района и их знакомый из соседнего Крупского. Все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражу топлива с большегрузов.





Сейчас противоправным деяниям фигурантов дается правовая оценка, их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.