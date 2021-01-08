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Этому мему уже 6 лет. Как сейчас выглядит парень, который стал символом стойкости

08.01.2021 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В далёком 2014 году мир увидел фотографию юноши. Этот молодой человек запомнился всем своим серьёзным и напряжённым лицом, а также превратился в мем. Кто он и как выглядит сейчас – читайте в нашем материале. 

Итак, фотография была сделана 24 октября 2013 года. Главный герой снимка – 16-летний школьник (сейчас 22 года) по имени Майк МакГи. В то время он учился в Северо-Западной средней школе города Джастин, штат Техас. 

Этому мему уже 6 лет. Как сейчас выглядит парень, который стал символом стойкости
Фото: reddit.com/user/aaduk_ala 

В один из дней друг Майка Мэтью Росеро (сейчас ему 21 год) попросил его сделать то самое лицо. Парень знал, что МакГи может так напрячься в любой момент. Будущий герой мема согласился. Подростки подождали, пока Майк сядет с одноклассницей, а затем Росеро сфотографировал их. 

Этот ребёнок вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш 

Этому мему уже 6 лет. Как сейчас выглядит парень, который стал символом стойкости
Фото: Instagram-аккаунт Мэтью Росеро 

Затем Мэтью опубликовал снимок в Twitter, но ничего не случилось. Вторую попытку Росеро предпринял 2 марта 2014 года, разместив фото на Reddit с подписью: «Попытка сдержать газы, когда сидишь рядом с симпатичной одноклассницей». Именно отсюда и началась популярность. 

Этому мему уже 6 лет. Как сейчас выглядит парень, который стал символом стойкости
Фото: Instagram-аккаунт Мэтью Росеро 

По словам Майка, он может сделать такое лицо в любое время. Парню достаточно наклонить голову и задержать дыхание. Молодой человек добавил, что это отличный трюк для вечеринок. 

Этому мему уже 6 лет. Как сейчас выглядит парень, который стал символом стойкости
Фото: twitter.com/McGeezyyy (Майк МакГи) 

Также МакГи рассказал, что в целом его известность не доставляет проблем. Иногда его узнают на улицах и говорят: «Эй, это же ты тот парень с мема? Правда же?» Только один раз популярность Майка вышла ему боком. Однажды какой-то итальянец нашёл его на Facebook, а затем рассказал об этом своим друзьям. Всю следующую неделю МакГи приходили сотни запросов на добавление в друзья. 

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни 

Этому мему уже 6 лет. Как сейчас выглядит парень, который стал символом стойкости
Фото: twitter.com/McGeezyyy (Майк МакГи) 

Что касается девушки на фотографии, то её зовут Эмбер Поттер, сейчас ей 23 года. По словам Эмбер, сначала она встревожилась и мысленно спросила себя, всё ли в порядке с её соседом по парте. Но потом всё прояснилось. 

Этому мему уже 6 лет. Как сейчас выглядит парень, который стал символом стойкости
Фото: twitter.com/amlamb_ (Эмбер Поттер) 

«Мне казалось это безумием. Снимок был сделан во время урока математики, и половина класса не знала об этом до тех пор, пока фотография не взорвалась!» – вспоминает Поттер. 

Этому мему уже 6 лет. Как сейчас выглядит парень, который стал символом стойкости
Фото: twitter.com/amlamb_ (Эмбер Поттер) 

Майкл, Мэтью и Эмбер продолжают время от времени общаться. Они и сейчас вспоминают тот день, когда одна фотография подарила им массу незабываемых впечатлений.

Кстати, недавно мы рассказывали про парня, который стал героем мема «Неудачник Брайан». Как сложилась жизнь мужчины – читайте здесь

Люди в материале: Майк МакГи, Мэтью Росеро, Эмбер Поттер, Mike McGee, Mathew Rosero, Amber Potter

 
 
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В далёком 2014 году мир увидел фотографию юноши. Этот молодой человек запомнился всем своим серьёзным и напряжённым лицом, а также превратился в мем. Кто он и как...
 
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