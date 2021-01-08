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В Китае произошел взрыв на заводе: есть жертвы
Источник материала: ОНТ
Взрыв произошел на заводе в провинции
Взрыв и пожар произошли 7 января в 18:12 по местному времени в одном из цехов завода компании Hunan Brunp Recycling Technology. Там занимаются переработкой отработанных аккумуляторов и производством аккумуляторных материалов.
Шестеро из 20 пострадавших получили серьезные травмы. Они доставлены в больницу.
Причина взрыва пока неизвестна, продолжается расследование.
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Взрыв произошел на заводе в провинции Хунань в городе Нинсян. Сообщается, что погиб один человек и еще 20 пострадали. Передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление...
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