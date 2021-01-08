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В Украине ужесточили карантин до 24 января

08.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине ужесточили карантин до 24 января

Правительство Украины приняло решение усилить карантин в стране с 8 по 24 января. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.

В государстве с 19 декабря уже действую ограничения, которые охватывают период празднования Нового года и Рождества. Они будут действовать до конца зимы – до 28 февраля. А с 8 по 24 января ввели дополнительные ограничения, чтобы сдержать темпы заболеваемости.

При этом правительство не остановило работу детских садов, парикмахерских, продуктовых рынков, аптек, и магазинов, торгующих товарами первой необходимости. Также будут работать зоомагазины, магазинам по продаже семян и средств для защиты растений, автозаправки, банки и почта.

На 8 января в стране зафиксировано 1 105 169 случаев COVID-19, прирост за сутки – 5676.

Фото: Reuters

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Правительство Украины приняло решение усилить карантин в стране с 8 по 24 января. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ. В государстве с 19 декабря уже...
 
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