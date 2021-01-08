Замуж в 16 лет. Российские звезды, которые спешили с браком

Источник материала: ОНТ

Слишком рано! Выходить замуж в 16-ть считалось вполне приемлемым в прошлом, но современное общество считает такие браки слишком поспешными. Хотя, общественное мнение не повлияло на решение этих российских звёзд.

Кристина Орбакайте начала жить гражданским браком с Владимиром Пресняковым, когда ей было 16 лет, через год после знакомства. Влюбленные заявили о своих намерениях зарегистрировать отношения, когда невесте исполнится 18-ть, но дело до свадьбы не дошло. В 19 лет Кристина родила сына. Звёздная пара продержалась вместе 11 лет.



Источник: kakprosto.ru

Анастасия Цветаева вышла замуж сразу после школы, супруг был старше на 14 лет. Пара развелась после 5 лет брака.





Мария Аронова повстречала свою любовь в 14 лет, избранник был значительно старше. Пара стала неразлучной и планировала пожениться, как только это станет возможно по закону. Но к этому моменту чувства угасли.





Певица Натали - одна из немногих, кому удалось сохранить ранний брак. Ещё в школе она познакомилась со своим мужем Александром Рудиным, и в 16 лет вышла за него замуж в августе 1991 года. Скоро пара отпразднует 30-летие своего союза. В их семье трое детей.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram