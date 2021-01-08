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Замуж в 16 лет. Российские звезды, которые спешили с браком

08.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Замуж в 16 лет. Российские звезды, которые спешили с браком

Слишком рано! Выходить замуж в 16-ть считалось вполне приемлемым в прошлом, но современное общество считает такие браки слишком поспешными. Хотя, общественное мнение не повлияло на решение этих российских звёзд. 

Кристина Орбакайте начала жить гражданским браком с Владимиром Пресняковым, когда ей было 16 лет, через год после знакомства. Влюбленные заявили о своих намерениях зарегистрировать отношения, когда невесте исполнится 18-ть, но дело до свадьбы не дошло. В 19 лет Кристина родила сына. Звёздная пара продержалась вместе 11 лет. 


Источник: kakprosto.ru 

Анастасия Цветаева вышла замуж сразу после школы, супруг был старше на 14 лет. Пара развелась после  5 лет брака. 


Мария Аронова повстречала свою любовь в 14 лет, избранник был значительно старше. Пара стала неразлучной и планировала пожениться, как только это станет возможно по закону.  Но к этому моменту чувства угасли. 


Певица Натали - одна из немногих, кому удалось сохранить ранний брак. Ещё в школе она познакомилась со своим мужем Александром Рудиным, и в 16 лет вышла за него замуж в августе 1991 года.   Скоро пара отпразднует 30-летие своего союза. В их семье трое детей. 


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Теги: знакомства
 
 
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Слишком рано! Выходить замуж в 16-ть считалось вполне приемлемым в прошлом, но современное общество считает такие браки слишком поспешными. Хотя, общественное...
 
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