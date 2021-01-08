В Индонезии активизировался вулкан Мерапи. Эвакуированы около 500 человек

Источник материала: ОНТ

В Индонезии вулкан Мерапи накануне начал извергать горячие облака. Около 500 местных жителей, которые проживают на его склонах, пришлось эвакуировать. Об этом сообщает Associated Press .

Незначительные извержения фиксировались на протяжении дня, но после того, как на высоту 200 метров поднялись клубы горячих облаков, опасность увеличилась.

Высота горы – 2968 метров. Она расположена в 30 километрах от города Джокьякарта на острове Ява. По информации властей в регионе 10 километров от вулкана проживает около 250 тысяч человек.

Фото: Associated Press

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