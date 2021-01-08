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В Индонезии активизировался вулкан Мерапи. Эвакуированы около 500 человек

08.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индонезии активизировался вулкан Мерапи. Эвакуированы около 500 человек

В Индонезии вулкан Мерапи накануне начал извергать горячие облака. Около 500 местных жителей, которые проживают на его склонах, пришлось эвакуировать. Об этом сообщает Associated Press.

Незначительные извержения фиксировались на протяжении дня, но после того, как на высоту 200 метров поднялись клубы горячих облаков, опасность увеличилась.

Высота горы – 2968 метров. Она расположена в 30 километрах от города Джокьякарта на острове Ява. По информации властей в регионе 10 километров от вулкана проживает около 250 тысяч человек.

Фото: Associated Press

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В Индонезии вулкан Мерапи накануне начал извергать горячие облака. Около 500 местных жителей, которые проживают на его склонах, пришлось эвакуировать. Об этом...
 
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