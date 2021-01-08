Последствия непогоды: более сотни населенных пунктов остались без электричества, заносы на дорогах и падения деревьев

Источник материала: ОНТ

Из-за погодных условий в течение суток электроснабжение периодически нарушалось в 135 населенных пунктах страны. Об этом сообщили на сайте МЧС со ссылкой на информацию ГПО «Белэнерго».

По данным на 6 утра 8 января без электроснабжения оставались 77 населенных пунктов.

В Гродненской и Могилевской областях подразделения ведомства извлекали из снежных заносов легковой и грузовой транспорта. В Брестской и Минской областях – три случая падения деревьев на проезжую часть дорог. Пострадавших нет.

Фото: БЕЛТА

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