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Последствия непогоды: более сотни населенных пунктов остались без электричества, заносы на дорогах и падения деревьев
Источник материала: ОНТ
Из-за погодных условий в течение суток электроснабжение периодически нарушалось в 135 населенных пунктах страны. Об этом сообщили на
По данным на 6 утра 8 января без электроснабжения оставались 77 населенных пунктов.
В Гродненской и Могилевской областях подразделения ведомства извлекали из снежных заносов легковой и грузовой транспорта. В Брестской и Минской областях – три случая падения деревьев на проезжую часть дорог. Пострадавших нет.
Фото: БЕЛТА
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Последствия непогоды: более сотни населенных пунктов остались без электричества, заносы на дорогах и падения деревьев
Из-за погодных условий в течение суток электроснабжение периодически нарушалось в 135 населенных пунктах страны. Об этом сообщили на сайте МЧС со ссылкой на...
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