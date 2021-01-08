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В Беларуси продолжаются рождественские празднования

08.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжаются рождественские празднования

В Беларуси продолжаются рождественские празднования. Древний обычай Колядок сопутствует недавней, но уже неизменной традиции благотворительных акций. И те, и другие проходят по всей стране.

В Витебске устроили театрализованное представление, где каждый смог и познакомиться с рождественскими традициями, и примерить на себя роль колядовщика. В программе – конкурсы, песни и танцы.  

Празднику в старину придавали особое значение, потому и блюда готовили специальные и дома наводили порядок. Рождественскую ночь считали сакральной, с ней было связано много поверий. Все святочные дни наполнены особым смыслом. Люди устраивали гадания, мастерили обереги.      

В Гомеле на Рождественскую ёлку пригласили ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Благотворительный праздник организовала Гомельская Епархия. Целый месяц священники рассылали детям письма с поздравлениями. Рождественскую почту впервые получили почти 4 тысячи школьников.

Яркой точкой в праздничной программе стал финал: небо украсили огнями рождественского фейерверка. Череда Рождественских праздников будет длиться до Крещения – за это время каждый успеет загадать желание, которое обязательно исполнится.

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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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В Беларуси продолжаются рождественские празднования. Древний обычай Колядок сопутствует недавней, но уже неизменной традиции благотворительных акций. И те, и...
 
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