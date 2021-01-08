|
В Пинске и Смолевичском районе погибли два пешехода
Источник материала: Onliner
Пресс-служба МВД сообщила о двух смертельных ДТП с участием пешеходов. Произошли они вчера в Пинске и деревне Плиса Смолевичского района.
7 января примерно в 20:30 в Пинске 22-летний водитель Renault Megane сбил пешехода, который переходил улицу Первомайскую по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 49-летний пешеход скончался на месте аварии.
Также вчера в 20:15 в деревне Плиса 27-летний водитель Renault Sandero ехал в сторону города Смолевичи и сбил 44-летнего местного жителя. Мужчина находился на проезжей части. По предварительной информации, он был в состоянии опьянения и не был обозначен световозвращающим элементом. Пешеход также скончался на месте ДТП. Водитель Renault был трезвым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба МВД сообщила о двух смертельных ДТП с участием пешеходов. Произошли они вчера в Пинске и деревне Плиса Смолевичского района.Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)