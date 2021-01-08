В Пинске и Смолевичском районе погибли два пешехода

Источник материала: Onliner

Пресс-служба МВД сообщила о двух смертельных ДТП с участием пешеходов. Произошли они вчера в Пинске и деревне Плиса Смолевичского района.

7 января примерно в 20:30 в Пинске 22-летний водитель Renault Megane сбил пешехода, который переходил улицу Первомайскую по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 49-летний пешеход скончался на месте аварии.

Также вчера в 20:15 в деревне Плиса 27-летний водитель Renault Sandero ехал в сторону города Смолевичи и сбил 44-летнего местного жителя. Мужчина находился на проезжей части. По предварительной информации, он был в состоянии опьянения и не был обозначен световозвращающим элементом. Пешеход также скончался на месте ДТП. Водитель Renault был трезвым.