В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города

Источник материала: Onliner

Начавшийся вчера снегопад за ночь насыпал приличный слой снега. Для зимы в Беларуси это уже стало редкостью, и видеть заснеженные улицы даже как-то непривычно. Мы выбрались в столицу и посмотрели, что там происходит. По предварительной информации, снегопад продолжится еще этой ночью и завтра.