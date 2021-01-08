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В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города

08.01.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Начавшийся вчера снегопад за ночь насыпал приличный слой снега. Для зимы в Беларуси это уже стало редкостью, и видеть заснеженные улицы даже как-то непривычно. Мы выбрались в столицу и посмотрели, что там происходит. По предварительной информации, снегопад продолжится еще этой ночью и завтра.

В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города





В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города





В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города



 
 
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Начавшийся вчера снегопад за ночь насыпал приличный слой снега. Для зимы в Беларуси это уже стало редкостью, и видеть заснеженные улицы даже как-то непривычно. Мы...
 
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