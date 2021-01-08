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В Минске наконец-то зима. Красивые фото белоснежного города
Источник материала: Onliner
Начавшийся вчера снегопад за ночь насыпал приличный слой снега. Для зимы в Беларуси это уже стало редкостью, и видеть заснеженные улицы даже как-то непривычно. Мы выбрались в столицу и посмотрели, что там происходит. По предварительной информации, снегопад продолжится еще этой ночью и завтра.
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Начавшийся вчера снегопад за ночь насыпал приличный слой снега. Для зимы в Беларуси это уже стало редкостью, и видеть заснеженные улицы даже как-то непривычно. Мы...
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