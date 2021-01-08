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Каменная Горка вышла на партизанский марш
Источник материала: Хартия'97
Каменная Горка вышла на партизанский марш
Минчане застали лукашистов врасплох.
Несмотря на холодную погоду и выпавший снег, жители Каменной Горке провели партизанский марш. Минчане скандировали «Жыве Беларусь!» и призывали соседей присоединиться к маршу.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане застали лукашистов врасплох.
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