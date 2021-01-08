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Каменная Горка вышла на партизанский марш

08.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Каменная Горка вышла на партизанский марш

  • 8.01.2021, 13:08
  • 1,242
Каменная Горка вышла на партизанский марш

Минчане застали лукашистов врасплох.

Несмотря на холодную погоду и выпавший снег, жители Каменной Горке провели партизанский марш. Минчане скандировали «Жыве Беларусь!» и призывали соседей присоединиться к маршу.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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Минчане застали лукашистов врасплох.
 
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