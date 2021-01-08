Источник материала: Хартия'97

Ученые раскрыли загадку выживания крокодилов при падении астероида 8.01.2021, 12:58

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Сейчас эти животные похожи на тех, которые были во время Юрского период.

Британские ученые заявили, что крокодилы пережили падение астероида, который 66 миллионов лет назад уничтожил динозавров, благодаря своей "универсальной" форме, и она с тех пор почти не изменилась. Об этом пишет издание Daily Mail (перевод - «Апостроф» ).

Загадка о том, как крокодилы смогли выжить после падения астероида, волновала ученых десятилетиями, ведь и сейчас эти животные похожи на тех, которые были во время Юрского периода.

Специалисты Бристольского университета (Великобритания) пришли к выводу, что медленный темп эволюции крокодилов обусловлен их формой, которая была достаточно универсальной и эффективной, чтобы справиться с глобальной катастрофой, которой было падение астероида.

"Это может быть одним из объяснений того, почему крокодилы пережили влияние падения астероида в конце Мелового периода, когда погибли динозавры, - сказал ведущий автор доктор Макс Стокдейл. - Крокодилы вели образ жизни, который был достаточно универсальным, чтобы адаптироваться к огромным изменениям окружающей среды, произошедшим со времен существования динозавров".

Как известно, крокодилы могут задерживать дыхание под водой до часа благодаря чрезвычайной способности удерживать кислород. Также могут передвигаться по суше с удивительной скоростью, особенно когда они встревожены или обозлены.

Доктор Стокдейл и его коллеги обнаружили, что у крокодилов эволюция "остановка-старт" регулируется изменением окружающей среды.

Этот феномен известен как "пунктированное равновесие". Он объясняет, почему некоторых доисторических типов сегодня уже нет, а некоторые сохранились в первоначальном виде.





"Скорость эволюции - это количество изменений, произошедших за определенный промежуток времени, которое мы можем получить, сравнив измерения окаменелостей и учитывая, сколько им лет. Для нашего исследования мы измерили размер тела, поскольку оно взаимодействует с тем, как быстро растут животные, сколько пищи им нужно, насколько велика их популяция и насколько вероятно, что они вымрут", - отметил доктор Стокдейл.

Крокодилы, как правило, лучше живут в теплых условиях, поскольку они не могут контролировать температуру своего тела и требуют тепла от окружающей среды. Климат во времена динозавров был теплее, чем сегодня, поэтому тогда было гораздо больше разновидностей крокодилов.

Сейчас исследователи планируют выяснить, почему некоторые типы доисторических крокодилов вымерли, а другие - нет.

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